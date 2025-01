Chris O'Donnell, influenciador fitness, é encontrado morto aos 31 anos

O influenciador fitness Chris O'Donnell, conhecido por produzir conteúdo de saúde, foi encontrado morto aos 31 anos. A revista estadunidense People detalhou que a descoberta foi feita após os seguidores perceberem a ausência dele nas redes sociais. A última publicação dele foi feita no dia 10 de janeiro.

Chris possuía 843 mil seguidores no TikTok e 241 mil seguidores no Instagram. Em algumas legendas do Instagram, ele já compartilhava algumas reflexões: "Eu me pergunto quando eu deixar esta terra, quando eu sair da corrida desenfreada, quando estiver deitado no chão, se você se lembraria do meu rosto", escreveu.

Já em outra publicação, ele escreveu: "No meu sonho, o anjo disse: 'Desista de seus apegos'. Ao que respondi: 'Eles são a única coisa que me mantém aqui'. Ele se inclinou e sussurrou: 'Talvez aqui não seja mais onde você deveria estar'".

Uma das amigas de Chris, Morgan Ballou, lamentou a morte. "Chris, vou te amar para sempre. Você foi uma luz na minha vida desde que nos conhecemos em 2016", afirmou.

