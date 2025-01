Segunda temporada de 'Ruptura' estreia na Apple TV+; veja datas dos próximos episódios

O primeiro episódio da segunda temporada de "Ruptura" estreou na Apple TV+, nesta sexta-feira (17). Grande sucesso da plataforma, a série vai contar com 10 episódios no segundo ano de exibição, que chegam semanalmente às 5h.

Na trama, um time de funcionários liderados por Mark Scout (Adam Scott) vive sua rotina nas indústrias Lumon. Contudo, além de serem profissionais dedicados, essas pessoas optaram por se submeter a um processo de "ruptura", em que separam as memórias de trabalho da vida pessoal.

Segundo a sinopse oficial da nova temporada, os personagens vão levar as próprias "versões de trabalho" para desbravar o mundo real. No entanto, eles precisam estar preparados para descobrir verdades chocantes sobre a vida que levam fora da Lumon Industries, ao mesmo tempo que lidam com uma "quebra de consciência".

Veja o trailer

No agregador de críticas Rotten Tomatoes, a aprovação da imprensa é de 94%. Já no site Metacritic, a série está com 85 pontos, uma avaliação maior que a primeira temporada (83). Keith Watson, do jornal britânico Daily Telegraph, classificou a atração como "inesquecível, única e de quebrar a cabeça" e deu nota 4 de 5 estrelas para a série.

Liderado pelo ator Adam Scott, o elenco da série retorna com nomes como o da vencedora do Oscar e do Emmy Patricia Arquette e do vencedor do Emmy John Turturro, além de Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, entre outros.

Veja quando serão lançados os próximos episódios