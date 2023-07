Cezar Black critica fala de Daniela Escobar sobre enfermeiras: 'agride a todas as mulheres'

O ex-BBB Cezar Black criticou a atriz Daniela Escobar por dizer que enfermeiras nas unidades de saúde vão ao trabalho para "catar médicos". Em entrevista a um podcast, feita na quarta-feira (26), ela ainda disse que as profissionais se ajeitam para "arrumar casamento".

Na noite de quinta-feira (25), Black gravou um vídeo no Instagram pedindo respeito às colegas de profissão. "É revoltante ver esse tipo de posicionamento de uma pessoa pública, sabidamente esclarecida que fere não somente a imagem das enfermeiras mas também agride a todas as mulheres", escreveu.

O ex-BBB, que também é enfermeiro, ainda afirmou que não existe nenhuma regulamentação nos órgãos de enfermagem que proíba as profissionais de estarem maquiadas nos hospitais e outras unidades de saúde.

Cezar Black Ex-BBB "A enfermagem precisa ser respeitada pelo seu enorme valor e contribuição na saúde e na vida da população. É inadmissível atitudes ofensivas como esta, que ferem a honra de todas as profissionais da área".

No vídeo publicado, pediu à Daniela para ela se atualizar. "Se informe antes de abrir a boca para fazer ofensas gratuitas às profissionais que salvam, diariamente, a vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo”, declarou.

Fala polêmica

No último dia 4 de julho, a Daniela Escobar participou de uma entrevista para o podcast 'Papagaio Falante', apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Na conversa, soltou a polêmica declaração sobre enfermeiras que vão aos hospitais "catar médicos".

"Sabe uma coisa que me chama muita atenção, tanto no hospital do Rio Grande do Sul, onde eu tive a cirurgia, quanto lá, em Beverly Hills, em Los Angeles? Unhas compridas vermelhas, batom vermelho, maquiadérrimas [sic], cílios postiços...", disse.

"Parecia que a mulher estava saindo da festa e indo trabalhar ou indo para festa daqui a pouco. Se bota isso numa novela, não vão dizer que é ridículo? Que não existe, que o diretor de arte é um imbecil? É assim, a vida real tanto aqui no Brasil quanto lá. Eu ficava chocada. [...] Elas vão lá para catar médico, para casar", acrescentou Daniela.

Na conversa, Rabelo argumentou que as mulheres norte-americanas costumam acordar maquiadas, mas Daniela continuou: "Elas acordam cinco da manhã, se maquiam, se produzem, para ir lá pegar o médico. Vão lá para catar médico, achar casamento dentro do hospital", reforçou a atriz.