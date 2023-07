Daniela Escobar diz que enfermeiras vão a hospitais para 'achar casamento'; Conselhos repudiam

Daniela Escobar causou revolta nas redes sociais nesta semana ao dizer que enfermeiras se arrumam para "catar médicos" em hospitais. A declaração foi dada pela atriz no último dia 4 de julho ao podcast 'Papagaio Falante', apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Ela mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, há quase 20 anos.

"Sabe uma coisa que me chama muita atenção, tanto no hospital do Rio Grande do Sul, onde eu tive a cirurgia, quanto lá, em Beverly Hills, em Los Angeles? Unhas compridas vermelhas, batom vermelho, maquiadérrimas [sic], cílios postiços... Parecia que a mulher estava saindo da festa e indo trabalhar ou indo para festa daqui a pouco. Se bota isso numa novela, não vão dizer que é ridículo? Que não existe, que o diretor de arte é um imbecil? É assim, a vida real tanto aqui no Brasil quanto lá. Eu ficava chocada. [...] Elas vão lá para catar médico, para casar", comentou Daniela.

Na conversa, Rabelo ainda argumentou que as mulheres norte-americanas costumam acordar maquiadas, mas Daniela continuou: "Elas acordam cinco da manhã, se maquiam, se produzem, para ir lá pegar o médico. Vão lá para catar médico, achar casamento dentro do hospital", reforçou a atriz.

Conselhos de enfermagem se manifestam

As declarações de Escobar repercutiram nas redes sociais, tanto que chamaram atenção do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), que pediu que a atriz fizesse uma retratação.

"O Coren-SP manifesta profunda indignação com a fala da atriz Daniela Escobar no podcast 'Papagaio Falante', do apresentador Sérgio Mallandro. Na ocasião, os participantes iniciam um diálogo sobre 'fantasia de enfermeira', com conotação erótica, abordagem que já representa um grande desrespeito em relação à categoria; e, em seguida, a atriz fez comentários extremamente pejorativos sobre comportamentos e características que não representam as profissionais de enfermagem", começa a nota publicada pelo órgão no Instagram.

Em seguida, o órgão afirma que a postura da artista foi "machista" e reforça estereótipos preconceituosos. "A atriz ofende trabalhadoras que dedicam suas vidas a cuidar do próximo e, também, ofende todas as mulheres. A enfermagem é uma ciência e profissão que exigem técnica, conhecimentos científicos e pautada por um Código de Ética e que, portanto, não deve ser reduzida a ilações sem qualquer base ou fundamento".

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) também divulgou nota de repúdio às falas de Escobar. "Essa declaração ultrajante, repugnante e criminosa requer uma retratação urgente por parte da agressora. A enfermagem não admite esse tipo de desrespeito e seguirá mobilizada até que as devidas desculpas sejam feitas".

Atriz diz que não viu ofensa em sua fala

Em entrevista exclusiva ao Gshow, Escobar disse que está impressionada com a repercussão de sua fala e explicou que quis apenas brincar com a situação, para entrar na proposta do podcast.

"Os programas de fofoca da TV aberta replicaram partes isoladas do que foi dito, incitando ódios absolutamente desnecessários entre a classe das enfermeiras e eu. E não param de replicar. Meu comentário foi sobre a minha surpresa ao ver enfermeiras muito maquiadas em uma ocasião em que estive hospitaliza, em comparação com a realidade mostrada nas novelas onde não usam maquiagem alguma", disse ela.

"Esses comentários foram em relação à comparação da realidade com a ficção. Não vi ofensa nisso, visto que o podcast do Mallandro é humor escrachado", defendeu a atriz.