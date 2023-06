Salas de posto de saúde em condições 'insalubres' são interditadas pelo Coren-CE em Fortaleza

Três salas de atendimento à população foram interditadas no Posto de Saúde Irmã Hercília Aragão, nessa segunda-feira (26), pelo Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE). A unidade fica no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. O órgão informou que a inexistência de enfermeiro e a insegurança técnica no local motivaram a medida.

Segundo detalhou a coordenadora do Departamento de Fiscalização da instituição, Marylin Rabelo, os cômodos irregulares apresentavam condições "insalubres" e presença de mofo. No posto, foram interditadas uma sala de acolhimento e dois cômodos destinado ao atendimento ginecológico.

Legenda: Órgão considerou que o ambienta ameaçava a segurança de pacientes e de profissionais Foto: reprodução/Coren-CE

O Coren-CE informou as autoridades responsáveis sobre o episódio e detalhou que os três cômodos devem continuar com o uso interrompido até que a situação seja regularizada.

Unidade segue funcionando

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disse que o atendimento à população continua sendo realizado no posto. Segundo a Pasta, após a visita do órgão de fiscalização, as recomendações foram seguidas e as salas interditadas não estão sendo usadas. Isso, ressalta a SMS, "não impactou no acolhimento" dos pacientes.

Por fim, a Secretaria detalhou que o local é um dos equipamentos que devem ser requalificados pela Prefeitura, conforme pacote de obras anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT) em abril deste ano, que contempla a reforma e a construção de novas unidades de saúde.

