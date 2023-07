Enfermeiro é morto a tiros em Fortaleza enquanto esperava esposa sair do trabalho

Um homem de 49 anos, enfermeiro, foi morto na tarde da última quinta-feira (20) no bairro José de Alencar, na Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza. Ele foi foi atingido por disparos de arma de fogo em via pública e morreu no local. A vítima aguardava a esposa sair do trabalho em um condomínio na Rua Eliseu Aguiar.

O momento em que o enfermeiro foi rendido por dois homens que desceram de um carro foi flagrado por uma câmera de segurança. Os suspeitos fugiram após um deles atirar na vítima, que caiu na calçada após ser atingido.

Francisco Joserice Cardoso morreu antes de ser socorrido. Ele foi sepultado na manhã deste sábado (22).

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que segue investigando as circunstâncias do caso.

"As investigações estão a cargo da 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE, que investiga o caso com a finalidade de identificar a autoria do crime, bem como elucidar o caso", diz o comunicado da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Como denunciar

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. Denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181, para o qual podem ser enviados áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone da DHPP: (85) 3257-4807, que também é o WhatsApp do Departamento. A SSPDS garante o sigilo e o anonimato.

