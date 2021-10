César Tralli chora em despedida do "SP1"

O jornalista César Tralli, 50, se despediu oficialmente da apresentação do telejornal "SP1", da TV Globo, nesta sexta-feira (15), após 10 anos à frente do noticiário. Depois de um período de férias, ele assumirá o "Jornal Hoje", no lugar de Maju Coutinho, que apresentará o Fantástico.

Emocionado, o jornalista agradeceu ao público e pediu que seu substituto, Alan Severiano, seja bem recebido por todos. "Quero agradecer você por todo o seu carinho e sua generosidade. Muito obrigado de coração por me deixar almoçar com você", disse.

Na despedida, Tralli disse sonhar sempre em trazer mais notícias boas, "por isso a gente está aqui, para informar, denunciar, cobrar, sugerir, observar, aplaudir os bons exemplos, combater tanta injustiça, tanta desigualdade que a gente tem na nossa Grande São Paulo".

Aplaudido pela equipe

Trali agradeceu ainda a parceria com a equipe do telejornal, sendo aplaudido em seguida por todos, que estavam no estúdio.

"Quero agradecer ainda a toda equipe do SP1, toda a galera que bota esse jornal no ar, muito obrigado, amo muito vocês. Parabéns a todos. Vocês que fazem tudo isso acontecer, não sou eu, só represento vocês", falou.

Legenda: Equipe do SP1 aplaude Tralli em sua última apresentação à frente do programa Foto: Reprodução TV Globo

Após os créditos subirem, o jornalista não segurou a emoção e chorou no ar, enxugando as lágrimas com um lenço.

Mudanças

A dança das cadeiras na TV Globo teve início ainda com o anúncio da saída de Tiago Leifert, no último mês de setembro.

Com a vaga de apresentador do Big Brother Brasil (BBB) em aberto, Tadeu Schmidt, 47, deixará o "Fantástico", após oito anos de trabalho, para assumir o principal reality show da emissora.

Maju Coutinho, atual apresentadora do Jornal Hoje, deixa o posto para assumir o programa dominical, cedendo o lugar para César Tralli.