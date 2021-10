Tadeu Schmidt assumirá o 'BBB 22' e Maju Coutinho o 'Fantástico', diz site

O apresentador Tadeu Schmidt, 47, deve deixar o "Fantástico", após oito anos de trabalho, para assumir a vaga deixada por Tiago Leifert no Big Brother Brasil (BBB) 22. A saída do jornalista vai mexer com a vida de outros colegas. Na vaga do programa dominical entrará Maju Coutinho. As informações são do portal UOL.

Consequentemente, a vaga de Maju no "Jornal Hoje" também será afetada. No lugar da apresentadora, entrará César Tralli, de 50 anos, que deixará o "SP1" e deve seguir na GloboNews.

Desde que Tiago Leifert anunciou que deixaria a Globo, o nome de Tadeu Schmidt foi tido como um dos favoritos a assumir o "BBB".

Em setembro deste ano, a emissora chegou a desmentir que Tadeu Schmidt havia sido convidado para substituir Tiago Leifert no BBB 22. "Não estão definidas ainda as apresentações nem do BBB nem do The Voice Brasil em 2022", pontuou a Globo em nota à Folha de S. Paulo.

Segundo o UOL, a TV Globo fará o anúncio das mudanças na próxima edição do Fantástico.