Cearense Kerline e gamer Tiago Ramos são confirmados como participantes de 'A Fazenda 14'

A apresentadora Adriane Galisteu revelou, durante final de "A Ilha da Record 2", mais dois nomes de participantes de "A Fazenda 14". Ao vivo, os nomes da influenciadora Kerline e do gamer e jogador de futebol Tiago Ramos foram confirmados no elenco do reality.

Os peões se juntam com a Ellen Cardoso (Moranguinho), Ruivinha de Marte, Thomaz Costa, Deborah Albuquerque, Iran Malfitano e Deolane Bezerra, que foram revelados durante a coletiva de imprensa, na última terça (6).

No mesmo dia, o público ainda descobriu no "Programa de Todos os Programas", comandado por Flávio Ricco e Dani Bavoso, que Bia Miranda, neta da ex-peoa Gretchen, fará parte do Paiol e disputará uma vaga para entrar no reality.

A pré-estreia de "A Fazenda 14" acontece no dia 12 de setembro, às 23h.