'Altas Horas' recebe Gretchen, Gloria Groove e Naldo Benny neste sábado (7)
O programa promoverá um encontro entre artistas em um especial de Carnaval.
Neste sábado (7), o "Altas Horas" promove um encontro especial de Carvanal com artistas de diferentes gêneros musicais, com nomes como Gretchen, Gloria Groove, Di Ferrero, Naldo Benny, Liah Soares, a dupla de forró Silvania e Berg, além de Biafra e Falcão.
Os artistas devem falar sobre os novos lançamentos, a relação com o Carnaval e ainda e compartilhar histórias de suas trajetórias.
A promessa, inclusive, é de que os artistas façam apresentações musicais animadas, justamente para entrar no clima da folia.
Veja a prévia do programa:
Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado?
O Altas Horas começa a partir das 22h50, horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay.