CAPTEI: Vila Morena: onde Fortaleza aprendeu a veranear

Sexta-feira, 06, entrou para a agenda da cidade como noite de memória em alto estilo.

Em sessão prestigiada, o documentário sobre a Vila Morena revisitou a origem da Praia de Iracema e colocou holofotes sobre um capítulo fundador de Fortaleza, em pleno ano de seus 300 anos.

Legenda: Vila Morena Foto: LC Moreira

A obra revela a visão avant la lettre do coronel Zé Porto e de Moreninha, que trocaram o centro pelo veraneio e, com o Solar Vila Morena — primeira casa de praia do Ceará com piscina —, ditaram um novo código de viver e conviver.

Ali, a cidade ganhou litoral, charme e vocação social. O filme passeia por causos emblemáticos, como o célebre Bodeoiô, e por temporadas internacionais, quando o solar virou clube de oficiais americanos, deixando marcas nos costumes e no imaginário local.

Assinado por Jonathan Machado e João Flávio Nogueira, o documentário é memória servida com elegância: Fortaleza, em versão prime.

Legenda: João Flávio (Produtor) e Jonathan Machado (Diretor) Foto: LC Moreira

Vem ver quem conferiu a primeira sessão no Cine Teatro São Luiz! LC Moreira fez os cliques:

