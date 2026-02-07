Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Caldeirão com Mion' recebe elenco de 'Malhação' neste sábado (7)

Os atores da primeira temporada, de 1995, e da versão de 2004, vão se reunir no palco do programa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Grupo de nove pessoas, incluindo apresentadores e o mascote da Globo com ornamentos coloridos, posando em um palco de estúdio com fundo luminoso 'TEM 2026'.
Legenda: Elencos se reúnem para reviver os momentos marcantes de suas respectivas temporadas da série adolescente.
Foto: Globo/ Thalles Trouva.

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (7) vai homenagear a série adolescente "Malhação", que foi ao ar na TV Globo entre 1995 e 2020. No programa, Marcos Mion recebe os icônicos elencos Malhação Raiz, da primeira temporada, e o da turma de 2004, da Vagabanda, que se enfrentam no quadro "Tem ou Não Tem?".

O encontro inédito terá os seguintes atores

Malhação Raiz:

  • Cláudio Heinrich (Dado), 
  • Juliana Knust (Laura), 
  • Fabiano Miranda (Bróduei), 
  • Bruno Gradim (Barrão).

Malhação 2004:

  • Juliana Didone (Letícia), 
  • Guilherme Berenguer (Gustavo), 
  • João Velho (Catraca),
  • Grazi Schmitt (Vivi).

Os atores vão reviver os personagens em uma réplica da lanchonete "Giga Byte", além de relembrar momentos marcantes dos bastidores de "Malhação". Participam ainda Patrícia Marx, além de Charlie Brown Jr. e Felipe Dylon, que cantam no palco do Caldeirão os sucessos da trilha sonora de Malhação.

Veja a chamada

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?

O programa vai ao ar neste sábado (7) às 14h40, segundo a programação da TV Globo.

Assuntos Relacionados
Grupo de nove pessoas, incluindo apresentadores e o mascote da Globo com ornamentos coloridos, posando em um palco de estúdio com fundo luminoso 'TEM 2026'.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' recebe elenco de 'Malhação' neste sábado (7)

Os atores da primeira temporada, de 1995, e da versão de 2004, vão se reunir no palco do programa.

Redação
Há 10 minutos
Mulher com cabelo preso em rabo de cavalo trajando um casaco amarelo e sorrindo. Ao lado, pessoas tentam abrir passagem para entrada dela em um carro preto.
Zoeira

Ivete Sangalo estreia bloco em SP e reúne multidão no Parque Ibirapuera

Cantora se apresentou em trio durante bloco inédito pela cidade.

Redação
Há 1 hora
Participantes do BBB 26 sentados na sala da casa.
Zoeira

Que horas vai ser a dinâmica Duelo de Risco? Veja horário previsto neste sábado (07/02)

O desafio é inédito no reality show.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Pessoas de costas dançando em cima de um tablado luminoso e luzes iluminando o ambiente. O cantor Thiaguinho está no palco e as pessoas da plateia estão vestidas com cores azuis.
Zoeira

Festa do BBB 26 tem show de Thiaguinho e brigas após 'Duelo de Risco’

Destaques da noite foram desentendimentos após nova dinâmica do programa.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Participantes do BBB 26 sentados na sala da casa.
Zoeira

Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (07/02)?

O vencedor terá a chance de imunizar até duas pessoas.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Momento da briga
Zoeira

Após ‘Mini Sincerão’, Samira e Jordana brigam no BBB 26

Clima esquenta na sala depois do Duelo de Risco desta sexta-feira (6).

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Foto dos participantes do BBB 26 reunidos na sala da casa.
Zoeira

'Mini Sincerão' marca início do Duelo de Risco no BBB 26

Participantes apontam quem gostariam de enfrentar no paredão em nova dinâmica da semana.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Colagem de fotos do influenciador Henrique Maderite.
Zoeira

Morre influenciador Henrique Maderite aos 50 anos

Henrique Maderite tinha mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Homem sorridente com regata preta e jeans, segurando uma coroa de desenho acima da cabeça, com um punho cerrado, em um fundo amarelo vibrante.
Zoeira

Enquete BBB 26: Quem você acha que o líder Jonas vai indicar ao Paredão?

Brother veterano tem o poder de mandar um participante direto à berlinda neste domingo (8).

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Imagem dos participantes Gabriela e Alberto Cowboy, do BBB 26.
Zoeira

Esposa de Alberto Cowboy comenta sobre aproximação de Gabriela no BBB 26

Sister começou a chamar o participante de "papai" dentro da casa do reality.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Colagem com fotos do Pedro ainda na casa do BBB 26.
Zoeira

Pedro, ex-BBB 26, é indiciado pela Polícia Civil do Rio por importunação sexual

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher após análise de imagens do reality.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Juliano Floss contou como iniciou o relacionamento com Marina Sena no BBB 26.
Zoeira

Juliano Floss relembra início do romance com Marina Sena no BBB 26

Dançarino contou que se interessou pela cantora antes mesmo do primeiro beijo e falou sobre planos para o futuro do casal.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Imagem da cantora Taylor Swift para uma matéria sobre clipe de novo single Opalite.
Zoeira

Taylor Swift lança clipe de 'Opalite' com atores de Hollywood

Cantora lançou o novo single nesta sexta-feira (6).

Beatriz Rabelo
06 de Fevereiro de 2026
Um homem sem camisa posa ao ar livre, flexionando o braço esquerdo e exibindo uma tatuagem grande no bíceps. Ele está ao lado de uma mulher que veste roupa de ginástica escura e encosta a mão no ombro dele. Ambos estão em um ambiente arborizado, com árvores altas, vegetação e caminhos de um parque ao fundo.
Zoeira

Mari González defende o ex, Jonas Sulzbach: 'Homem de caráter'

Ex-BBB apontou que muitas questões são vistas da melhor forma do lado de fora do confinamento.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra Babu à esquerda e Jonas à direita.
Zoeira

Babu e Jonas brigam por 'fila de chinelos' para o Raio X no BBB 26

Brothers estão em grupos distintos no reality show.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Babu não gostou de atitude de Ana Paula sobre a xepa e expôs para aliados.
Zoeira

Babu Santana se irrita com postura de Ana Paula Renault no BBB 26

Ator acabou irritado com a sister em conversa sobre a Xepa.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Chaiany e Lara sorrindo e de mãos dadas, celebrando um momento especial.
Zoeira

Chaiany pede à família para proteger filha enquanto ela estiver no BBB 26

Preocupada com Lara, de 9 anos, sister pediu que a família contratasse psicóloga para a filha.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Ana Paula usando moletom branco com expressão pensativa, sentada em uma cozinha moderna com o logo BBB ao fundo.
Zoeira

Ana Paula Renault, do BBB 26, perdeu a mãe em acidente na adolescência

Jornalista vive relação próxima com o pai desde acidente que matou a mãe quando ela tinha 17 anos.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
foto do apresentador Tadeu Schmidt do BBB 26.
Zoeira

BBB 26 anuncia dinâmica inédita 'Duelo de Risco'; entenda

Disputa promete ser outra versão do famoso 'Sincerão'.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Foto do líder Jonas Sulzbach entregando as pulseiras do vip após ganhar a prova da semana.
Zoeira

Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

O brother venceu a quarta Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Redação
05 de Fevereiro de 2026