'Caldeirão com Mion' recebe elenco de 'Malhação' neste sábado (7)

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (7) vai homenagear a série adolescente "Malhação", que foi ao ar na TV Globo entre 1995 e 2020. No programa, Marcos Mion recebe os icônicos elencos Malhação Raiz, da primeira temporada, e o da turma de 2004, da Vagabanda, que se enfrentam no quadro "Tem ou Não Tem?".

O encontro inédito terá os seguintes atores

Malhação Raiz:

Cláudio Heinrich (Dado),

Juliana Knust (Laura),

Fabiano Miranda (Bróduei),

Bruno Gradim (Barrão).

Malhação 2004:

Juliana Didone (Letícia),

Guilherme Berenguer (Gustavo),

João Velho (Catraca),

Grazi Schmitt (Vivi).

Os atores vão reviver os personagens em uma réplica da lanchonete "Giga Byte", além de relembrar momentos marcantes dos bastidores de "Malhação". Participam ainda Patrícia Marx, além de Charlie Brown Jr. e Felipe Dylon, que cantam no palco do Caldeirão os sucessos da trilha sonora de Malhação.

Veja a chamada

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?

O programa vai ao ar neste sábado (7) às 14h40, segundo a programação da TV Globo.