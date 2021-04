Caio é o novo Líder do BBB 21, e Fiuk está no Paredão

Caio venceu a Prova do Líder que foi realizada na noite desta quinta-feira (8) no Big Brother Brasil (BBB) 21. O fazendeiro disputou a última fase com o instrutor de crossfit Arthur. Ele escolheu para o Vip Arthur, Gil e João Luiz. Os demais estão na Xepa.

Na competição, que exigiu habilidade dos participantes, os brothers e as sisters precisaram se desafiar entre si. Eles tinham que escolher alguém que não queriam que ganhasse a disputa e duelar com a pessoa.

'Final do mal'

Depois, houve a semifinal. Os dois melhores iriam direto para a última fase. Caio e Arthur tiveram as maiores pontuações e foram classificados.

Os dois tiveram, cada um, que escolher outro participante para a "final do mal". Caio indicou Camilla de Lucas, e Arthur puxou Fiuk.

Fiuk no Paredão

Quem tirasse menos pontos na "final do mal" estaria diretamente no Paredão. Como a influenciadora digital levou a melhor, o ator irá para a berlinda.

Logo após, Caio e Arthur disputaram a última fase, na qual quem tirasse mais pontos seria o novo Líder do BBB 21. O fazendeiro jogou primeiro e se destacou, desbancando o instrutor de crossfit.

Dinâmica do 11º Paredão