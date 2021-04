Rodolffo se justifica à Ana Maria Braga sobre comentário racista no BBB 21: 'foi falha minha'

Rodolffo, participante eliminado do BBB 21 na noite de terça (6), concedeu entrevista à Ana Maria Braga no 'Mais Você' desta quarta (7) e falou sobre os comentários racistas feitos sobre o cabelo de João Luiz no confinamento do reality show.

Eliminado com 50,48% dos votos, assim como previsto na enquete oficial do Diário do Nordeste, o cantor sertanejo citou o episódio como um erro pessoal. "Foi falha minha mesmo. De nunca ter me aprofundado no assunto, em coisas ou palavras, e nas atitudes que pudessem magoar", opinou.

Com aparência abatida, o artista chegou a ouvir de Ana sobre o respeito necessário à diversidade presente na sociedade.

Ainda na noite de terça (6), pouco antes da eliminação, Tiago Leifert também alertou o brother sobre o discurso errôneo pontuado por ele na casa do Big Brother Brasil.

Vestido de Fiuk

Além do comentário direcionado ao João Luiz, o programa também mostrou o desentendimento anterior de Rodolffo, que brincou com o vestido de Fiuk e acabou indicado por Gilberto ao paredão semanas atrás.

Legenda: Fiuk recebeu vestido da produção do programa em uma das festas da edição Foto: reprodução/Gshow

Questionado pela apresentadora sobre como teria sido lidar com esses assuntos no dia a dia do reality show, Rodolffo voltou a citar as experiências vividas por ele fora da casa. "Eu consegui conviver porque foi a primeira vez que eu me deparei com essa situação também. Eu nunca tinha visto isso, principalmente lá em Goiânia", explicou.

"Eu aprendi muita coisa que não precisei passar por dor, aprendi coisas como essa do vestido, nas quais eu precisei passar por dor. O BBB foi realmente uma faculdade para mim", continuou a pontuar para Ana Maria Braga.

Legenda: Sério, Rodolffo tentou justificar todos os comentários feitos no jogo do BBB 21 Foto: reprodução/Globoplay

Segundo Rodolffo, desde o começo do programa ele teve a sensação de ser o menos instruído entre os participantes sobre questões sociais.

No entanto, Ana apontou as atitudes erradas, apesar das justificativas constantes e disse achar incomum que ele, como figura pública, não tivesse acesso a tais informações.

Brigas na casa

Outro desentendimento citado por Ana foi o relacionado a Sarah, que foi aliada de Rodolffo em determinados momentos. Sobre o voto na brasiliense, ele minimizou a raiva sentida por ela.

"Esperava que ela fosse ficar surpresa ou chateada, mas não imaginava que tanto, até porque ela havia falado de ter a sensação de que estava traindo", disse.

Em meio à lavagem de roupa suja, um dos quadros do 'Mais Você', o cantor definiu Thaís como influenciável e Projota, que já foi eliminado, como o vilão. Já como fofoqueiro, ele apontou o pernambucano Gilberto.