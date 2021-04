Gilberto aguarda possível paredão no BBB 21 com Caio e Arthur

Após a eliminação de Rodolffo, na noite desta terça-feira (7), os participantes do BBB 21 conversaram sobre vários cenários do reality. O pernambucano Gilberto foi um que conversou sobre um possível paredão com ele, Arthur e Caio.. Em conversa no quarto cordel, o fazendeiro perguntou sobre as próximas berlindas e as chances de sair vitorioso. Após ouvir o questionamento, o doutorando em economia respondeu com a análise do jogo.

“Depende de quem você for, você sai. Eu acho que saio para todo mundo. O único paredão que eu não sei dizer a resposta na minha cabeça... Posso estar totalmente errado... Acho que eu, você e Arthur, não saberia quem sairia”, declarou Gilberto.

O papo seguiu e ele continua a compartilhar a visão do reality: “Mas eu, tu e outra pessoa, eu acho que eu saio. Paredão, Arthur ,você e qualquer outra pessoa, acho que o Arthur sai. Nesse momento, está entre mim e ele. Eu acho”.

Gilberto avalia ida em todos os próximos paredões

Ainda em conversa no quarto cordel, Caio avisou a GIlberto que não pretende desfazer as malas, pois acredita que irá para a próxima berlinda. O pernambucano, então, comentou: “Eu acho que a gente vai para todos os próximos [paredões]".

Gilberto avaliou que os dois podem ser eliminados em breve, e Caio pontuou: “Ou sair ou tirar todo mundo. O que é bem…”. “Bem difícil”, completou o pernambucano. Logo depois, o brother conclui: “Mas tudo certo, só de chegar no Top 10 já está bom”.