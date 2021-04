Thaís fala sobre ciúme no BBB 21 e alfineta Juliette: 'Se acha'

No decorrer da festa da líder Viih Tube no BBB 21, na madrugada desta quinta-feira (8), a funkeira Pocah conversou com Thaís sobre a amizade entre a youtuber e a paraibana Juliette. "É ruim sentir ciúmes, né? Eu odeio", disparou a carioca.

Thaís tentou não entrar no assunto, mas acabou respondendo: "Não sei se é ciúmes, pode ser. Mas é chateação".

"Eu sei, você queria que ela reconhecesse", analisou a cantora e a cirurgiã-dentista explicou que não se trata do que Pocah está pensando: "É da outra parte. Se acha", disse a goiana.

O relacionamento conflituoso entre Thaís e Juliette aumentou desde que Viih Tube virou líder. Logo após a prova que coroou a youtuber, as duas tiveram de decidir quem iria dormir no quarto com ela.

A falta de uma posição por parte de Viih Tube deixou a situação embaraçosa. Ao mesmo tempo, a youtuber apontou uma relação maior com Thaís.

Viih Tube aponta voto de Juliette em Thaís

Sentadas na pista de dança da festa da líder, Viih Tube e Thaís conversaram sobre o jogo. A youtuber deu visão para a amiga sobre paredão: “Cada um aqui sabe a real. Qual é a ordem de cada um. Todo mundo sabe. A Juliette sabe. Se ficasse eu, você, Camilla (de Lucas), Pocah, ela e João (Luiz), você ia votar nela”.



“Saber é uma coisa, aceitar é outra”, ponderou Thaís. Viih Tube, então, deu opinião sobre o assunto votos e relembrou quando precisou desempatar a votação no último paredão: “Mesma coisa Caio e Rodolffo não aceitarem eu tirar a Juliette do Paredão. Não tem o que fazer”. A cirurgiã-dentista falou que vai ter que aceitar caso os brothers votem nela.

“Mas nesse caso, acho que só a Juliette votaria em você, ou até na Pocah ela votaria, acho. Quem votaria em mim, seria a Camilla. Mas acho que ela vai na Pocah”, analisou a youtuber. O papo encerrou com a conclusão de Thaís: “Acho que todos votariam na Pocah, menos eu”.