Neymar envia avião com doação de suprimentos para atingidos por tragédia no Rio Grande do Sul

O atacante Neymar, do Al-Hilal, foi mais um atleta a se mobilizar para ajudar pessoas afetadas pelas inundações no Rio Grande do Sul. O camisa 10 enviou um jatinho particular com doações de suprimentos para os atingidos pela tragédia no estado nesta terça-feira.

Em conteúdo divulgado pelo atleta, é possível ver a aeronave carregada com produtos alimentícios e de higiene. "Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar nunca é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo porque, quem faz... Faz pelo coração, e não por engajamento", escreveu Neymar.

O atacante ressaltou ainda que a publicação visa incentivar mais pessoas a ajudarem as vítimas da tragédia que assolou o Rio Grande do Sul.

"Desde já, agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e a todas as pessoas envolvidas. Tô aqui de longe orando pra que tudo volte ao normal… meu pai está cuidando e dando todo auxílio possível", disse o jogador.

De acordo com a Defesa Civil, o desastre climático no estado já deixou 85 mortos, mais de 130 desaparecidos e milhares de pessoas desabrigadas. Além de Neymar, outros atletas se prontificaram a ajudar as vítimas. É o caso de Caíque, goleiro do Grêmio. Ele utilizou um jet-sky no resgate de pessoas ilhadas Sergio Rochet, arqueiro do Inter, também prestou solidariedade ao auxiliar os necessitados fazendo a distribuição de alimentos.