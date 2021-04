Carla Diaz irá depor em inquérito sobre 'racismo reverso' no BBB 21

A atriz e ex-BBB Carla Diaz terá que depor em um inquérito responsável por investigar se ela sofreu discriminação racial no BBB 21. A informação foi confirmada pela artista em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta (8).

Segundo Diaz, ela teria sido citada como a vítima no processo. "Eu levei um susto, óbvio, até porque alguém pediu para a delegacia instaurar um inquérito, e eu vou ter que prestar esclarecimento sobre um procedimento de preconceito racial. Sim, como se eu fosse a vítima", explicou assustada.

Oie! Como vocês estão? Hoje vim falar com vocês sobre um assunto muito sério que aconteceu. E é sempre melhor que vocês saibam das coisas por mim. pic.twitter.com/iuek2BbLGQ — Carla Díaz 🦋 (@Carladiaz) April 8, 2021

De acordo com o portal UOL, a denúncia teria partido de um deputado estadual do Partido Social Liberal (PSL), do Rio de Janeiro. A alegação é de que Carla teria sido alvo de preconceito por parte de Lumena, psicóloga e também ex-BBB.

"Comentário foi pejorativo e ofensivo, generalizando a raça branca", propôs o deputado. A opinião diz respeito a comentário da baiana no reality show, quando afirmou que Carla Diaz estaria "toda c*gada na branquitude".

Indignação de Carla

Ainda no mesmo vídeo, a atriz fez questão de pontuar como estaria indignada com a ação do deputado. Segundo a assessoria dela, a ação não foi tomada em comum acordo com a artista, que discorda do posicionamento.

"Acho importante afirmar aqui que racismo reverso não existe. Gente, por favor, vamos ler, vamos nos informar, Internet está aqui para isso. O programa debateu racismo a semana toda", argumentou Carla, fazendo referência à fala racista de Rodolffo direcionada ao participante João Luiz.

"Eu estou muito chateada, até porque tudo isso começou quando eu ainda estava na casa, usaram o meu nome sem o meu conhecimento para me colocar nessa situação", lamentou.

Ao finalizar o comunicado, Carla Diaz relatou que deve repassar novas informações aos seguidores conforme o caso prossiga com as autoridades.