A nova Prova do Líder do BBB 21 acontece nesta quinta-feira (8) e, desde cedo, a expectativa para definir quem terá o poder supremo no jogo esta semana já tem pautado os assuntos sobre o reality. O spoiler da disputa, inclusive, foi dado pelo apresentador Tiago Leifert.

"A primeira fase dessa prova do líder vai ser um mata-mata em duelos", disse ele, enigmaticamente, durante participação no programa 'Plantão BBB', que fez estreia recentemente nas tardes da TV Globo.

Ana Clara, que comanda a atração televisiva, foi a responsável por puxar os detalhes da dinâmica desta noite. Entretanto, Leifert não explicou por completo como deve acontecer a prova.

Legenda: Tiago explicou sobre como será a primeira fase da disputa Foto: reprodução/Twitter

Como será a Prova do Líder?

Já se pode intuir, segundo a declaração do apresentador do Big Brother Brasil, que a disputa desta quinta (8) não deve ser de resistência física. Tiago adiantou que, dessa vez, os brothers precisarão usar de toda a habilidade disponível.

Tiago Leifert Apresentador do Big Brother Brasil "Como vai acontecer? A gente vai fazer um sorteio, vai sair uma carinha. 'Fulano. Fulano, quem você desafia?'"

"Então se você fala 'meu adversário direto, a pessoa que eu não quero que ganhe de jeito nenhum' eu vou lá e desafio", explicou com mais detalhes ao Plantão BBB.

Ainda de acordo com ele, os participantes do programa terão que pensar em uma estratégia definida para "bater de frente" com os oponentes. "A primeira fase é em duelos e eles vão escolher quem eles vão desafiar", finalizou.

Brothers comentam disputa

Nesta quinta-feira (8), a maioria dos integrantes do reality show usou o dia para descansar. Enquanto na noite de ontem (7), eles aproveitaram a festa da líder Viih Tube, a tarde que antecede a nova liderança foi marcada pelo sono.

Mesmo assim, não faltaram especulações sobre o desenrolar do jogo nos dias anteriores. Gilberto e Juliette, por exemplo, aproveitaram o retorno da proximidade para pensar no próximo paredão.

Legenda: Juliette contou a Gilberto acreditar que Arthur tem grandes chances de levar liderança da semana Foto: reprodução/Gshow

"Eu tenho um grande perigo porque o Arthur ganha a prova com força", cogitou a paraibana ao imaginar o formato da competição desta quinta.

Enquanto isso, Gilberto também demonstrou o medo de ser indicado direto à berlinda, caso não consiga a imunidade com a prova da semana. "Eu vou pelo líder se for Pocah, Viih, Thaís...", supôs.

Que horas será a Prova do Líder?

Os detalhes da nova prova pela liderança na casa do BBB 21 não foram divulgados até o momento. No entanto, segundo o site oficial da Rede Globo, a programação prevê que o reality inicie por volta das 23h05.

O horário, mais tarde que o comum, pode estar relacionado à exibição do penúltimo capítulo da novela 'Amor de Mãe'.