Viih Tube machuca pé no BBB 21 durante festa e recebe atendimento médico

Durante a festa do líder no BBB 21, a youtuber Viih Tube machucou o pé e foi chamada ao confessionário pela produção do reality. A sister passou por atendimento médico no cômodo e comentou com outros participantes as orientações que recebeu.



No quarto cordel, Juliette ajudou a sister a se trocar e disse que levaria gelo para o quarto do líder. "O médico falou que eu tenho por gelo em cima de um pano. Senão o curativo molha e vai cair na pomada", respondeu Viih Tube. "Eu juro pela minha vida que tá doendo, Ju", reclamou a influenciadora.



Tempo depois, Pocah, Thaís e Gilberto entraram no quarto e Viih reclamou de ter que tomar uma medicação para a dor no pé. "O médico falou que eu vou ter que tomar remédio amanhã. Eu não quero tomar remédio", lamentou a sister. "Tá inchado meu pé", continuou.

Legenda: Viih Tube recebeu cuidados médicos em confessionário Foto: Reprodução/TV Globo

"É sério mesmo. Quando ela vem pra mim, é que o negócio pegou", declarou Juliette. "Eu prometo por Deus que tá doendo", afirmou Viih. Pouco depois, a sister deixou o quarto com a paraibana e voltou para a festa, onde ficou sentada em uma poltrona.

Festa com tema 'infância'

Na festa da líder Viih Tube, os participantes do BBB 21 comemoram o top 10 do reality. Eles até bolaram um figurino só para combinar com o tema "infância". O evento começou com emoção ao som de "Girassol", de Whindersson Nunes e Priscilla Alcântara.

Teve entrevista ao vivo com Thaís, "parabéns" para a Líder com direito a "com quem será?", e coreografia de "Cabeça, Ombro, Joelho e Pé" sob o comando da Líder da semana.

Durante a festa, Camilla de Lucas questionou Viih Tube sobre a escolha do tema e, diante da resposta, fez uma observação: "É que eu sou a mascotinha da casa", explicou Viih, sobre o tema.