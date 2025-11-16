Beijo entre Tata Estaniecki e Júlio Cocielo reacende rumores de volta

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo voltaram ao centro das atenções após serem flagrados se beijando durante a comemoração do aniversário de 32 anos da influenciadora. O gesto inesperado, registrado por convidados, ocorreu na “pool party” realizada na casa de Louise Estaniecki, irmã de Tata, e rapidamente levantou suspeitas sobre uma possível retomada do relacionamento.

A presença de Cocielo na festa já chamava a atenção por ser um dos raros momentos em que os dois surgiam juntos desde o fim do casamento. O beijo, porém, deu novo fôlego às especulações envolvendo o futuro do ex-casal.

O término da relação havia sido confirmado por Júlio no último dia 16 de outubro. Na época, o criador de conteúdo divulgou um comunicado emocionado pedindo compreensão ao público e encerrou o texto reforçando: "Jamais deixem de acreditar no amor". Pouco depois, ambos retiraram os sobrenomes compartilhados de suas biografias no Instagram, sinalizando o encerramento oficial da união.

Pais de Beatriz, 5 anos, e Caio, 3, Tata e Júlio sempre optaram por manter a separação de forma discreta. A festa, que antes costumava acontecer na mansão dos dois em Alphaville, ganhou novo endereço este ano, reforçando a fase diferente que ambos vivem.