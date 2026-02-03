Ator relata ter sido deixado em rodovia por motorista após corrida de R$ 2,7 mil

O ator paulistano Thiago Domingues, de 34 anos, afirmou ter vivido momentos de tensão na madrugada do dia 25 de janeiro, após se recusar a pagar R$ 2,7 mil por uma corrida entre Campinas e São Paulo.

Segundo o relato, ele acabou sendo deixado sozinho na Rodovia dos Bandeirantes, em um posto de gasolina, depois de um desentendimento com o motorista.

O episódio teria ocorrido após um show da cantora Anitta no Sambódromo de Paulínia, na região de Campinas. Ao deixar o evento, o ator procurou transporte para retornar à capital paulista e conversou com alguns motoristas que estavam no local. Dois deles teriam informado um valor aproximado de R$ 300 pela viagem.

“No terceiro que eu fui perguntar, ele disse: ‘Entra aí que vou calcular para você’. Pediu o endereço e seguiu a viagem”, relatou.

O ator contou que só percebeu o valor real da cobrança quando tentou efetuar o pagamento e o cartão foi recusado. “Na hora, recebi uma notificação de recusado. Pelo horário e pelo valor. Aí eu perguntei: Qual o valor que você digitou? E ele: ‘Aqui: R$ 2.700'. Eu levei um susto e disse: ‘Não é esse valor, né? Era R$ 274’. ‘Não, não, não. É esse valor. Liga para alguém, pede para alguém te ajudar a pagar".

Diante da situação, ele se recusou a pagar a quantia. “Você está agindo de má-fé’, falei para ele. Se você tivesse me falado antes, eu não teria entrado no seu carro. Só que esse valor está abusivo e não existe”, afirmou.

Ainda segundo o depoimento, o motorista ficou agressivo durante a discussão. “Falei que não tinha como resolver e pagaria os R$ 300. Paguei os R$ 300. Mas, mesmo assim, não satisfeito, ele me levou para a estrada e me deixou sozinho, em um posto de gasolina, no sentido oposto de São Paulo”.

O ator contou que eram quase 2h da madrugada e que precisou caminhar pela rodovia em busca de ajuda. “Não faço ideia de quantos quilômetros andei, tentando pedir ajuda, correndo risco e com medo de ser assaltado e ser atropelado”, disse.

Tentativa de estelionato

O caso foi registrado no 46º Distrito Policial de Perus, na Zona Norte de São Paulo, como tentativa de estelionato. O boletim aponta que o ator foi deixado a cerca de 35 quilômetros do centro da cidade. Ele afirmou que tentou pedir carona a outros motoristas, mas sem sucesso, já que todos seguiam no sentido do interior.

A saída do local só aconteceu após ele caminhar bastante pela Rodovia dos Bandeirantes e conseguir solicitar um carro por aplicativo já na região de Perus. “Encontrei um policial rodoviário, e ele me disse que não podia deixar o posto e me levar até a capital. Me aconselhou a caminhar mais adiante e tentar justamente um carro de aplicativo na entrada de um dos bairros, numa ponte. Não achei a ponte, mas encontrei uma propriedade e de lá tentei pedir um carro de aplicativo que prontamente me atendeu e me levou para casa”, contou ele ao G1.

Após a publicação do vídeo com o relato nas redes sociais, o ator disse que passou a receber ameaças. “Ele deve ter achado que eu estava bêbado e tentou agir de má-fé”, comentou. Em seguida, afirmou: “Alguns taxistas de Campinas me mandaram mensagem me ameaçando, dizendo que, se eu não tirasse a postagem do ar, eles iriam me processar e queriam a placa do carro. Eu só passei a placa do carro para a polícia, e eles que precisam investigar”.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a ocorrência foi registrada como estelionato na Delegacia Eletrônica e que a vítima foi orientada a comparecer a uma unidade policial para complementar o relato e manifestar interesse em seguir com a representação criminal, conforme o artigo 171 do Código Penal.