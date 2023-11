Ator de ‘Cidade de Deus’ é preso por ameaçar ambulante no Rio de Janeiro

Rubens Sabino, 39 anos, popularmente conhecido por ter participado do filme “Cidade de Deus” (2002), foi preso na última quinta-feira (16), em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, suspeito de ameaçar um ambulante, além de ser acusado de resistência, desobediência e desacato à polícia.

Famoso por interpretar o personagem “Neguinho” no clássico longa nacional, ele não seguiu os mesmos passos de alguns dos seus colegas de trabalho, e atualmente vive em situação de rua. Recordando que Rubens contracenou com Leandro Firmino, responsável pela icônica frase: “Dadinho é o c*****, meu nome agora é Zé Pequeno, p****”.

Segundo informações do portal Diário do Vale, ele teria ameaçado um vendedor de doces e perdido a paciência após o rapaz ter, supostamente, olhado para ele. À polícia, Sabino alegou que estava armado com faca, mas não foi encontrado nada durante a revista pessoal.

O ator foi liberado após assinar um termo circunstanciado. Apesar da situação, a vítima que teria sido ameaçada optou por não recorrer ao caso na polícia.

Em entrevista ao jornal Extra, em setembro de 2022, o ator revelou que, de fato, vivia na rua durante as gravações do filme, quando tinha seus 18 anos, e chegou a ter sido detido em 2003, por ter roubado a bolsa de uma mulher enquanto estava em um ônibus.

Ainda ao Extra, ele falou que, em 2012, voltou ao audiovisual no documentário “Cidade de Deus: 10 anos depois”, produzido pela Netflix.

“Fiquei muito exposto. Contei toda a minha história, me levaram na Central do Brasil, compraram uns quatro sacos de amendoim pra eu revender e me deixaram na rodoviária. Fui ingênuo, continuei na mesma, pedindo esmola na rua. Não quero mais ser visto como coitadinho”, desabafou.

Três anos depois do lançamento do documentário, em 2015, o carioca virou notícia ao ser encontrado na Cracolândia de São Paulo. “Já usei drogas pelo Brasil inteiro, como qualquer morador de rua, mas consegui superar. Hoje, eu sou isso aqui, cigarro e cerveja”, afirmou.