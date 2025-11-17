Artesã viraliza com panos de prato 'desmotivacionais'

Um dos itens mais discretos da cozinha virou protagonista nas redes sociais graças ao humor irreverente de Karine Antunes da Silva, de 23 anos. A artesã de Capela do Alto, no interior de São Paulo, conquistou a web ao criar panos de prato com "frases desmotivacionais". “Tudo passa, nem que seja por cima de você” é uma das estampas de sucesso da marca.

A jovem, que sempre foi apaixonada por desenho, decidiu transformar o hobby em renda extra. Em poucos meses, viu o trabalho explodir na internet, acumulando mais de 10 milhões de visualizações e milhares de seguidores. Um de seus vídeos, com áudio do streamer Alanzoka, já ultrapassa 700 mil acessos.

O primeiro grande viral veio com o pinguim Pingu, personagem que ela retratou cozinhando ao lado da família. No pano, a conversa rendeu gargalhadas entre os internautas: “E aí, tá bom?”, pergunta um dos pinguins. O outro responde: “Bom pra jogar no mato”.

"Eu nunca imaginei que seria um grande sucesso”, contou Karine ao G1. “Meu primeiro pano foi do Pingu. Fiz ele só por fazer, postei no TikTok e, quando vi, bateu 1 milhão de visualizações, e eu vi que não podia mais parar, que as pessoas gostavam disso".

O humor ácido virou assinatura da artesã. Frases como “Não desista, uma hora vai dar certo, porque errado já está dando faz tempo”, “Ainda bem que é um dia de cada vez, dois eu não aguentava” e “Pensaram que eu estava na pior, mas estou pior do que pensaram” são algumas das preferidas do público, sempre acompanhadas de personagens como Hello Kitty, Shrek, Bob Esponja e Batman.

Karine afirma que o segredo está na identificação. “Colocar frases bem realistas mesmo, nada de ‘bom dia’, porque sabemos que brasileiros gostam de zoar suas próprias tristezas”, explicou. Os panos têm caráter decorativo, mas podem ser usados normalmente, desde que os donos cuidem bem para não manchar.

Apesar de manter outro emprego, Karine diz que o negócio só cresce. Ela recebe encomendas diariamente e também vende os itens em uma loja online.

Com rotinas que já chegaram a tomar o dia inteiro, a artesã celebra a boa fase. “É muito aleatório na minha vida, mas estou amando”, diz.