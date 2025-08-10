Diário do Nordeste
Após separação, Virgínia Fonseca homenageia Zé Felipe no Dia dos Pais

O ex-casal está separado desde maio deste ano

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Virginia e Zé Felipe com os três filhos que têm juntos
Legenda: Virginia e Zé Felipe com os três filhos que têm juntos
Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca fez questão de homenagear o ex-marido, o cantor Zé Felipe, neste domingo (10), Dia dos Pais. Ela publicou nas redes sociais uma foto do cantor ao lado dos três filhos que têm juntos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, acompanhada de uma mensagem carinhosa.

"Um feliz Dia dos Pais para o papai das Marias e do José!!! Feliz dia, Zé, que Deus abençoe sua vida sempre e lhe dê muitos e muitos anos de vida para viver todos os momentos com nossos filhos", escreveu.

O casal anunciou o fim do casamento no dia 27 de maio deste ano. Ainda assim, no sábado (9), durante o evento de lançamento dos enredos das escolas de samba do Rio de Janeiro para o Carnaval 2026, Virginia disse ao portal Leo Dias que não descarta uma reconciliação. "Se for da vontade de Deus, a gente volta. Se não for, não voltamos. Está nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor", afirmou.

Relação boa

Em entrevista à Quem, Zé Felipe também garantiu que a relação com a ex-mulher é boa e pautada no cuidado com os filhos. "A gente tem conseguido organizar tudo com respeito e diálogo. Nosso foco sempre será as crianças", declarou.

Separados oficialmente há pouco mais de dois meses, Virginia e Zé Felipe seguem aparecendo juntos em momentos importantes para os filhos, mantendo a parceria parental mesmo diante da nova fase da vida pessoal.

