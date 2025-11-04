Após morte de Lô Borges, filho de Milton Nascimento relembra noite especial

Augusto Nascimento, filho de Milton Nascimento, compartilhou nessa segunda-feira (3) uma lembrança marcante ao lado do pai e de Lô Borges. Nas redes sociais, ele publicou mensagens e vídeos de uma noite que ficou guardada na memória: o show de Paul McCartney em Belo Horizonte, em dezembro de 2023, durante a turnê “Got Back”.

No registro, Milton e Lô aparecem juntos, emocionados, cantando enquanto assistiam à apresentação do ex-Beatle.

O encontro foi registrado na Arena MRV, e o convite para Lô acompanhar a família partiu do próprio Augusto. “Que presentaço”, escreveu o músico ao aceitar o convite. “Eu amo Bituca, Augustinho, Paul e Beatles.” O filho de Milton respondeu: “A gente é que te ama, tio querido.”

Veja também Verso Quem ficará com a herança de Lô Borges? Conheça filho de cantor Verso Lô Borges deixa 234 obras musicais; veja canções mais tocadas

A lembrança ganhou ainda mais significado após a morte de Lô Borges. O músico mineiro morreu aos 72 anos, em Belo Horizonte, vítima de falência de múltiplos órgãos. Ele estava internado desde o dia 17 de outubro por conta de uma intoxicação medicamentosa.

Nas redes sociais, o perfil oficial de Milton Nascimento prestou homenagem ao amigo e parceiro de tantas canções marcantes do Clube da Esquina. “Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes. O Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos. Desejamos muito amor e força à família Borges”, diz o comunicado.