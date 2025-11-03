Lô Borges deixa 234 obras musicais; veja canções mais tocadas
Dados foram divulgados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o Ecad.
O cantor e compositor Lô Borges faleceu, após semanas internado por suspeita de intoxicação medicamentosa, na noite do domingo (2), aos 73 anos. Artistas e fãs de Lô usaram as redes sociais para prestar homenagens, lembrar da relevância cultural e citar a importância do trabalho dele na Música Popular Brasileira (MPB).
Segundo dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), Lô Borges registrou 234 obras musicais e 444 gravações.
O levantamento aponta que a música mais regravada do cantor é "Clube da Esquina n.º 2", enquanto entre as mais tocadas nos últimos anos estão "Dois Rios", "Paisagem na Janela" e "O Trem Azul'.
Veja também
Confira abaixo as músicas mais tocadas de Lô Borges nos últimos anos no segmento de "Rádio, Casa de Festas e Diversão e Sonorização Ambiental":
1. Dois rios (Lô Borges / Skank (Grupo)(1) / Nando Reis)
2. Paisagem na janela (Fernando Brant / Lô Borges)
3. Clube da esquina nº 2 (Marcio Borges / Lô Borges / Milton Nascimento)
4. O trem azul (Ronaldo Bastos / Lô Borges)
5. Um girassol da cor do seu cabelo (Marcio Borges / Lô Borges)
6. Quem sabe isso quer dizer amor (Marcio Borges / Lô Borges)
7. Feira moderna (Fernando Brant / Beto Guedes / Lô Borges)
8. Para Lennon e McCartney (Fernando Brant / Marcio Borges / Lô Borges)
9. Tudo que você podia ser (Marcio Borges / Lô Borges)
10. Sonhando o futuro (Claudio Venturini / Lô Borges)
Rendimentos da músicas de Lô Borges
Ainda conforme dados do Ecad, os herdeiros do artista ainda receberão rendimentos em direitos autorais das músicas dele tocadas no Brasil por 70 anos após a morte.
A determinação é da Lei dos Direitos Autorais brasileira (9610/98), que também aponta o repasse devido por meio de canções com autores parceiros.