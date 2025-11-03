Diário do Nordeste
Saiba qual a causa da morte de Lô Borges

Artista faleceu devido a uma condição grave, após dias hospitalizado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Imagem mostra o cantor e compositor Lô Borges segurando um violão acústico, com expressão séria, em ambiente interno.
Legenda: No período internado, o artista chegou a ser mantido em leito de UTI.
Foto: Bárbara Dutra/Divulgação.

O cantor e compositor Lô Borges faleceu, nesse domingo (2), após 15 dias internado em Belo Horizonte (MG). A causa da morte dele foi uma falência múltipla de órgãos, informou boletim médico.

O artista, conhecido com um dos fundadores do movimento musical Clube da Esquina, deu entrada no Hospital Unimed da capital mineira em 18 de outubro, após ser diagnosticado com um quadro de intoxicação por medicamentos

No período internado, Lô Borges foi transferido para leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, recentemente, teve que passar por uma traqueostomia após precisar de ventilação mecânica. 

O que é falência múltipla dos órgãos?

Conhecida ainda como síndrome da falência de múltiplos órgãos (SFMO), a condição grave ocorre quando dois ou mais órgãos vitais param de funcionar corretamente, conforme informações do portal Cleveland Clinic.  

São considerados vitais os órgãos que realizam funções essenciais para o funcionamento do corpo, como respirar, digerir ou urinar, dificultando a continuidade da vida sem auxílio de suporte. 

A síndrome pode afetar qualquer órgão, mas são comumente acometidos

  • Pulmões;
  • Coração;
  • Cérebro;
  • Rins;
  • Fígado;
  • Sangue.

O que causa falência múltipla dos órgãos?

Conforme o portal especializado, diversas condições podem provocar a falência múltipla de órgãos, porém a mais comum é a sepse, também conhecida como infecção grave.

Entre outras, também podem causar a síndrome:

  • Lesão traumática — resultante de acidentes de trânsito, queimaduras graves ou até mesmo ferimentos por arma branca, ou de fogo. 
  • Pancreatite;   
  • Insuficiência hepática;
  • Intoxicação ou envenenamento. 

A Cleveland Clinic destaca que a síndrome é uma das principais causa de morte em pessoas hospitalizadas em UTI, como era o caso de Lô Borges. 

