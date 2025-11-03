Mãe de Lô Borges foi quem nomeou o 'Clube da Esquina'; conheça história

Um dos discos seminais da Música Popular Brasileira, "Clube da Esquina" marcou gerações e até hoje é reverenciado por público e crítica dentro e fora do Brasil. Mas você sabia que o nome desse movimento envolve diretamente a mãe de Lô Borges – músico falecido na noite do último domingo (2)?

Dona Maricota, como era conhecida, é responsável direta pela existência e denominação do grupo formado pelos filhos, Lô e Márcio Borges, além de Milton Nascimento, Wagner Tiso e outros músicos mineiros.

Conforme o Museu da Pessoa, a senhora vinha de uma família de músicos, cantou em corais desde cedo e passou adiante a tradição da música aos onze filhos que teve com o marido, seu Salomão. Os jovens foram criadas entre o bairro de Santa Tereza e o Edifício Levy, no Centro, em Belo Horizonte.

Legenda: Dona Maricota e Lô Borges em foto publicada pelo artista nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram.

Descrita como "amável e carinhosa", dona Maricota sempre recebeu os amigos dos filhos como se fossem os próprios, relatando a proximidade deles com figuras como Milton Nascimento e Elis Regina.

Não à toa, foi observando esse movimento em casa, que ela apelidou carinhosamente de "Clube da Esquina" aqueles garotos que sempre se encontravam na esquina da Rua Paraisópolis com Divinópolis, em Santa Tereza.

Veja também Verso Morre Lô Borges, cantor e um dos fundadores do Clube da Esquina, aos 73 anos Verso Academia Cearense de Letras abre inscrições para nova Padaria Espiritual; veja quem pode participar

O movimento cresceu e se tornou uma comunidade de músicos e artistas criativos, que se reuniam nesse endereço para conversarem sobre arte e política, além de tocarem juntos e compartilharem ideias e inspirações musicais.

Como surgiu o Clube da Esquina

O Clube da Esquina nasceu quando Milton Nascimento, ainda um jovem músico talentoso, se mudou para o já citado Edifício Levy, em Belo Horizonte, onde conheceu os irmãos Márcio, Marilton e o ainda garoto Lô Borges.

Os quatro se tornaram amigos e começaram a tocar juntos, criando um som que misturava influências do rock, da música folk e da música brasileira. Com o tempo, outros músicos talentosos se juntaram ao grupo, incluindo Beto Guedes, Wagner Tiso, Toninho Horta, Fernando Brant, entre outros.

Legenda: Grupo do Clube da Esquina reunido na década de 1970. Foto: Reprodução/O Tempo.

Após o lançamento do álbum homônimo, em 1972, o movimento continuou a produzir música e a influenciar a cena musical brasileira. Muitos dos artistas envolvidos no projeto continuaram a colaborar e a criar música juntos, lançando álbuns como “Clube da Esquina 2” e “Clube da Esquina 3”.

O disco é considerado um dos melhores discos da história da música brasileira, tendo seus membros marcado época na música, influenciando artistas como Skank, Nando Reis.

Adeus a Lô Borges

Legenda: Entre os principais sucessos de Lô Borges, estão "Um girassol da cor do seu cabelo" e "O trem azul". Foto: Reprodução/Instagram

Lô Borges, cujo nome de batismo era Salomão Borges Filho, morreu, aos 73 anos, em Belo Horizonte na noite do último domingo (2). A informação foi confirmada pela família nesta segunda-feira (3).

Músico de relevância para a música nacional, ele estava internado desde o dia 17 de outubro, quando deu entrada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por intoxicação por medicamentos, e foi submetido a ventilação mecânica.

Inicialmente, segundo informações da própria família, o artista passou mal em casa e foi levado a uma unidade hospitalar. Com a evolução do caso, precisou passar por uma traqueostomia devido à ventilação mecânica.

Entre os principais sucessos da carreira, estão "Um girassol da cor do seu cabelo", "O trem azul" e "Paisagem da Janela".