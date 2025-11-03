Diário do Nordeste
Morre Lô Borges, cantor e um dos fundadores do Clube da Esquina, aos 73 anos

Artista estava internado em hospital de Belo Horizonte desde outubro.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:07)
Verso
Foto do cantor Lô Borges sorrido e com camisa preta sentado em uma escadaria.
Legenda: Cantor Lô Borges foi submetido a ventilação mecânica após intoxicação por medicamentos.
Foto: João Diniz/Divulgação.

O cantor e compositor Lô Borges morreu, aos 73 anos, em Belo Horizonte. A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira (3) pela família do artista.

Um dos nomes mais importantes da música brasileira, Lô Borges estava internado desde o dia 17 de outubro, quando deu entrada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por intoxicação de medicamentos e foi submetido a ventilação mecânica. 

Inicialmente, segundo informações da própria família, o artista passou mal em casa e foi levado a uma unidade hospitalar. Com a evolução do caso, precisou passar por uma traqueostomia, por conta da ventilação mecânica.

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que consiste na criação de uma abertura na traqueia, facilitando a entrada de ar diretamente para os pulmões, conforme detalhou a otorrinolaringologista Débora Pazinatto, ao portal Drauzio Varella, do Uol. 

Vida e carreira de Lô Borges

Lô Borges, cujo nome de batismo era Salomão Borges Filho, nasceu em Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte, e conheceu Milton Nascimento, vizinho dele na época, aos 10 anos de idade. 

A parceria, entretanto, só ocorreria muitos anos depois, rendendo a fundação do Clube da Esquina. 

Entre os principais sucessos da carreira, Lô Borges tinha "Um girassol da cor do seu cabelo", "O trem azul" e "Paisagem da Janela".

