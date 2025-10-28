Diário do Nordeste
Lô Borges passa por traqueostomia e não tem previsão de alta

Cantor e compositor está internado há 11 dias em Belo Horizonte.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Imagem mostra o cantor e compositor Lô Borges segurando um violão acústico, com expressão séria, em ambiente interno.
Legenda: Por conta da internação, toda a agenda de shows do artista foi suspensa.
Foto: Bárbara Dutra/Divulgação.

O cantor e compositor Lô Borges, de 73 anos, foi submetido a uma traqueostomia e está usando ventilação mecânica. Ele foi hospitalizado há 11 dias, em Belo Horizonte, após passar mal em casa.

O artista foi diagnosticado com um quadro de intoxicação por medicamentos e, desde 17 de outubro, é mantido em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme o portal g1

O irmão dele, Yé Borges, detalhou que no último sábado (25), devido à evolução do caso, Lô Borges passou a usar ventilação mecânica e, devido a isso, teve que fazer uma traqueostomia. 

O familiar detalhou que o quadro de Lô Borges é grave, mas estável. Não há previsão de alta. 

O que é a traqueostomia?

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que consiste na criação de uma abertura na traqueia, facilitando a entrada de ar diretamente para os pulmões, conforme detalhou a otorrinolaringologista Débora Pazinatto, ao portal Drauzio Varella, do Uol

A intervenção é realizada em pacientes que apresentam obstrução das vias aéreas ou que têm necessidade de assistência respiratória, como Lô Borges.

"O procedimento envolve a realização de uma incisão na região do pescoço para acessar a traqueia, seguida pela inserção de uma cânula na abertura criada", explicou a especialista. 

Quem é Lô Borges?

Reconhecido como um dos fundadores do Movimento Clube da Esquina, Lô ajudou a transformar a cena musical mineira e brasileira nos anos 1970.

Ao lado de Milton Nascimento, lançou o icônico álbum “Clube da Esquina”, considerado uma das maiores obras da música nacional. No mesmo ano, apresentou o primeiro disco solo, de sonoridade experimental e marcante influência psicodélica.

Com uma carreira de mais de cinco décadas, o artista segue em atividade constante. Desde 2019, lança um novo álbum de estúdio por ano, sendo o mais recente “Tobogã” (2024).

Entre seus maiores sucessos estão “O Trem Azul” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, canções eternizadas por nomes como Elis Regina, Tom Jobim, Skank e 14 Bis.

