Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lô Borges está internado em BH para tratar intoxicação

Ícone do Clube da Esquina apresentou melhora, mas segue sem previsão de alta. Apresentações foram canceladas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:52)
Verso
Lô Borges posando diante de paisagem de praia. ainda não tem previsão de alta.
Legenda: Lô Borges ainda não tem previsão de alta.
Foto: Reprodução/Instagram

O cantor e compositor Lô Borges, de 73 anos, um dos nomes mais importantes da MPB, está internado em Belo Horizonte após um quadro de intoxicação por medicamentos. O artista deu entrada na unidade Contorno do Hospital Unimed na última sexta-feira (17), após passar mal em casa.

De acordo com a assessoria do músico, ele vem reagindo bem ao tratamento, mas está realizando novos exames para que os médicos possam determinar a origem do problema. Ainda não há previsão de alta, e o hospital não divulgou detalhes sobre o quadro clínico, em respeito às normas de sigilo médico e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Por conta da internação, toda a agenda de shows de Lô Borges foi suspensa, incluindo a apresentação que ele faria neste sábado (25) em Brasília, ao lado de Beto Guedes, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Veja também

teaser image
Verso

Com regras inusitadas, Sítio da Vovó Joia vira point de forrozeiros

teaser image
Verso

Livro de cearense será adaptado para o cinema por diretor de ‘Homem com H’

Carreira de Lô Borges

Reconhecido como um dos fundadores do Movimento Clube da Esquina, Lô ajudou a transformar a cena musical mineira e brasileira nos anos 1970. Ao lado de Milton Nascimento, lançou o icônico álbum “Clube da Esquina”, considerado uma das maiores obras da música nacional. No mesmo ano, apresentou seu primeiro disco solo, de sonoridade experimental e marcante influência psicodélica.

Com uma carreira de mais de cinco décadas, o artista segue em atividade constante. Desde 2019, tem lançado um novo álbum de estúdio por ano, sendo o mais recente “Tobogã” (2024). Entre seus maiores sucessos estão “O Trem Azul” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, canções eternizadas por nomes como Elis Regina, Tom Jobim, Skank e 14 Bis.

Atualmente, Lô Borges soma mais de 480 mil ouvintes mensais no Spotify.

Lô Borges posando diante de paisagem de praia. ainda não tem previsão de alta.
Verso

Lô Borges está internado em BH para tratar intoxicação

Ícone do Clube da Esquina apresentou melhora, mas segue sem previsão de alta. Apresentações foram canceladas

Redação
Há 1 hora
Montagem de foto do escritor cearense Pedro Guerra com a capa do livro 'O Maior Ser Humano Vivo'.
Verso

Livro de cearense será adaptado para o cinema por diretor de ‘Homem com H’

Nascido em Fortaleza, escritor Pedro Guerra está radicado há mais de 20 anos em São Paulo e lançou “O maior ser humano vivo” em 2024

João Gabriel Tréz
23 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de um salão de festas iluminado, cheio de pessoas de várias idades dançando em pares. O casal em primeiro plano, no centro, está de frente para o fotógrafo, abraçado. A mulher veste um macacão ou short-saia xadrez roxo e rosa, e o homem está com uma camiseta vermelha e calça marrom. Mais à esquerda, uma mulher de blusa preta e saia rosa, e uma mulher mais velha de óculos escuros estão se abraçando ou dançando juntas. O ambiente é coberto com pilares de madeira e metal, e há ventiladores de teto. Ao fundo, mais pessoas dançam, algumas em roupas coloridas como um chapéu azul turquesa.
Verso

Com regras inusitadas, Sítio da Vovó Joia vira point de forrozeiros

Casa de forró em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, conquista público fiel aos domingos

Diego Barbosa
22 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Wesley Safadão, Claudia Leitte e Luan Santana
Verso

Réveillon de Fortaleza 2026 divulga shows com 26 artistas em três polos da festa

Programação se espalha pela Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará e inclui nomes como Xand Avião, Matuê e Claudia Leitte

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
20 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de ângulo baixo mostra um homem de pele morena clara, com cabelos escuros e encaracolados e um sorriso, segurando um copo descartável branco e um liquidificador de plástico com uma bebida cor de bege ou marrom claro, tipo milk-shake. Ele está em um quiosque ou barraca, com uma cobertura verde acima dele, e está usando uma camisa polo branca. O homem estende o copo na direção da câmera. À esquerda e à direita do homem, parcialmente visíveis em primeiro plano, estão grandes liquidificadores industriais de metal prateado, prontos para uso. A bebida é provavelmente guaraná batido, um popular drink brasileiro.
Verso

Guaraná do Louro é atração no bairro Jóquei Clube há 26 anos

Na simplicidade, recanto gera filas e resiste ao tempo com assinatura própria

Diego Barbosa
20 de Outubro de 2025
Imagem dos bastidores da gravação da comédia cearense 'Filosofia de Boteco', mostrando um local como um bar com clientes em mesas e um palco.
João Gabriel Tréz

Filme usa humor cearense para tornar filosofia 'mais atraente'

"Filosofia de boteco", de Emerson Praciano, já tem exibições confirmadas em mais de 10 cidades e previsão para sessões em outras 19

João Gabriel Tréz
19 de Outubro de 2025
Desfile foi realizado na última quarta-feira (15), em Nova York (EUA).
Elaine Quinderé

Victoria’s Secrets aposta em corpos novos, mas tropeça em questões antigas

Victoria’s Secrets continua tentando trazer corpos maiores e discursos atualizados, mas ainda deixa uma dúvida: inclusão real ou marketing com renda?

Elaine Quinderé
19 de Outubro de 2025
Imagem mostra um homem de terno em um espaço fechado com pouca luz. Ele está de terno e com os braços cruzados.
Verso

Escultura invisível feita de 'ar e espírito' é leiloada por R$ 87 mil

Obra "Eu Sou" é do artista italiano Salvatore Garau

Redação
18 de Outubro de 2025
Foto do ator e diretor cearense João Fontenele
Verso

Cearense de Acaraú, João Fontenele desponta em novela e no cinema

Artista atuou neste ano em obras como o filme "Milagre do Destino" e a novela "Guerreiros do Sol", além de ter dirigido o curta "Peixe Morto"

João Gabriel Tréz
18 de Outubro de 2025
A escolha da mesa de centro precisa pensar na circulação confortável das pessoas
Ana Karenyna

Mesa de centro é indispensável?

Saiba como escolher a ideal para o seu ambiente

Ana Karenyna
18 de Outubro de 2025
Lista de livros para matéria sobre Quem matou Odete Roitman?: 6 livros nacionais com mistérios intrigantes.
Verso

'Quem matou Odete Roitman?': 6 livros nacionais com mistérios intrigantes

As obras da lista se baseiam em mistérios, tendo revelações surpreendentes

Beatriz Rabelo
17 de Outubro de 2025
Repertório da sambista será celebrado no Teatro RioMar Fortaleza
Verso

Banda e família de Beth Carvalho homenageiam sambista em Fortaleza

Filha da artista, Luana Carvalho, comenta a responsabilidade de perpetuar o legado da Madrinha do Samba

Ana Beatriz Caldas
17 de Outubro de 2025
Marina Bitu e Cecilia Baima, fundadoras da Marina Bitu, que apresenta nova coleção no SPFW.
Verso

Duas marcas cearenses desfilam no São Paulo Fashion Week

Marina Bitu e Catarina Mina apresentam coleções inspiradas na arte, na cultura popular e na força do trabalho manual

Redação
16 de Outubro de 2025
Imagem de capa do livro Alchemised para matéria sobre fantasia que aborda romance e tramas políticas inspiradas em Harry Potter.
Verso

Entenda o hype de 'Alchemised', fantasia best-seller inspirada em Harry Potter

Obra foi vendida por R$ 16 milhões e vai virar um filme

Beatriz Rabelo
16 de Outubro de 2025
Gkay fazendo coração com a mão em área de convidados do casamento de Mari Fernandez. O influenciador Flavio Jr e a cantora Manu Bahtidão no mesmo local sorrindo para foto
Verso

Noivas de branco e convidados de preto: consultoras analisam dress code

Casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro chamou atenção por convidados usarem a cor como código de vestimenta

João Lima Neto
16 de Outubro de 2025
Quem matou Odete Roitman? Vídeo mostra o que pensa o cearense sobre Final de 'Vale Tudo'
Verso

Quem matou Odete Roitman? Vídeo mostra o que pensa o cearense sobre Final de 'Vale Tudo'

O mistério será revelado no último capítulo da novela, na sexta-feira (17).

Redação
16 de Outubro de 2025
Odete Roitman em cena da novela Vale Tudo, com roupa icônica em referência à trama original da novela
Mylena Gadelha

Reta final de 'Vale Tudo' tropeça em falta de tramas e mistério sobre morte de Odete Roitman

Última semana da novela teve crescimento da audiência, mas continua recebendo críticas nas redes.

Mylena Gadelha
16 de Outubro de 2025
Na imagem, uma mulher loira, com uma máscara de dormir preta na cabeça e vestindo um pijama escuro com debrum branco, está sentada na cama em um quarto com pouca iluminação. Ela tem uma expressão de cansaço ou frustração, com os olhos fechados e a testa franzida. Ela está segurando a cabeça com as duas mãos. O quarto tem uma parede de quadros de fotos emolduradas atrás dela.
Verso

Por que estamos tão cansados? Psicólogos apontam causas e caminhos

Produtividade predatória e acúmulo de atividades são explicações possíveis; entre as alternativas, está a definição de limites

Diego Barbosa
16 de Outubro de 2025
O pernambucano João Gomes, a cearense Gabi Nunes e o rapper carioca L7nnon são algumas das atrações do Festival Tamo Junto BB em Fortaleza.
Verso

Festival em Fortaleza reúne João Gomes, Revelação, L7NNON, Gabi Nunes, Nação Zumbi e mais

'Tamo Junto BB' será realizado de 10 a 14 de dezembro, no Marina Park

Redação
15 de Outubro de 2025
Na imagem, uma performance de dança. Um homem, com cabelo cacheado escuro, pele bronzeada e vestindo uma camisa marrom-claro de manga curta e calças combinando, segura uma mulher em seus braços. A camisa dele está aberta no peito. A mulher tem cabelo cacheado escuro, um sorriso largo e veste um body ou roupa de banho marrom-dourado com detalhes em franjas e apliques vermelhos na parte superior. Ambos estão olhando para a frente ou ligeiramente para a esquerda do quadro com expressões intensas. O homem está levantando a mulher de forma dramática, e ela tem um braço levantado. Eles estão em um palco com luzes de palco em tons de rosa, roxo e vermelho e um fundo que parece ser uma projeção de folhagens estilizadas. O nome do arquivo sugere que o homem é Silvero Pereira e a foto é da
Silvero Pereira

Todo mundo que dança é dançarino?

Antes de mais nada, dança é autoconhecimento, concentração, entrega, atenção e compromisso

Silvero Pereira
15 de Outubro de 2025