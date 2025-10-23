Lô Borges está internado em BH para tratar intoxicação

O cantor e compositor Lô Borges, de 73 anos, um dos nomes mais importantes da MPB, está internado em Belo Horizonte após um quadro de intoxicação por medicamentos. O artista deu entrada na unidade Contorno do Hospital Unimed na última sexta-feira (17), após passar mal em casa.

De acordo com a assessoria do músico, ele vem reagindo bem ao tratamento, mas está realizando novos exames para que os médicos possam determinar a origem do problema. Ainda não há previsão de alta, e o hospital não divulgou detalhes sobre o quadro clínico, em respeito às normas de sigilo médico e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Por conta da internação, toda a agenda de shows de Lô Borges foi suspensa, incluindo a apresentação que ele faria neste sábado (25) em Brasília, ao lado de Beto Guedes, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Carreira de Lô Borges

Reconhecido como um dos fundadores do Movimento Clube da Esquina, Lô ajudou a transformar a cena musical mineira e brasileira nos anos 1970. Ao lado de Milton Nascimento, lançou o icônico álbum “Clube da Esquina”, considerado uma das maiores obras da música nacional. No mesmo ano, apresentou seu primeiro disco solo, de sonoridade experimental e marcante influência psicodélica.

Com uma carreira de mais de cinco décadas, o artista segue em atividade constante. Desde 2019, tem lançado um novo álbum de estúdio por ano, sendo o mais recente “Tobogã” (2024). Entre seus maiores sucessos estão “O Trem Azul” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, canções eternizadas por nomes como Elis Regina, Tom Jobim, Skank e 14 Bis.

Atualmente, Lô Borges soma mais de 480 mil ouvintes mensais no Spotify.