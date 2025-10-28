Fotógrafo cearense participa de homenagem a Renato Aragão no 'Criança Esperança'
Samuel Macedo contou a própria história durante o especial desta segunda-feira (27).
O fotógrafo cearense Samuel Macedo, de 40 anos, participou de homenagem a Renato Aragão durante o programa especial da campanha Criança Esperança, na TV Globo, nessa segunda-feira (27).
No palco ao lado de Xuxa, Eliana e Angélica, o eterno Didi recebeu mensagens de agradecimento pela criação da campanha, que em 2025 está completando 40 anos.
Morador da Região do Cariri, Samuel contou que, na infância, participou de projeto apoiado pelo Criança Esperança. "Eu sou filho de uma professora e cresci com oportunidade de frequentar um projeto que foi apoiado pelo Criança Esperança. E desde muito cedo tinha o desejo de ir pro mundo. Esse projeto, esse apoio do Criança Esperança me fez sonhar, fortalecer o meu sonho. E hoje, aos 40 anos, da idade do Criança Esperança, eu sobrevivo da minha fotografia, do meu trabalho e dos encontros que a fotografia proporciona", disse Samuel.
O cenário do programa exibiu imagens de fotografias do cearense. Ele contou que foi convidado recentemente pela Unesco para fotografar o livro dos 40 anos do Criança Esperança.
"Eu pude viajar pelo Nordeste e encontrar comigo mesmo", afirmou.
"Renato, eu to aqui pra te agradecer e dizer que você ajudou a transformar a nossa vida e construir um futuro muito melhor pra nós. E dizer que nossa missão segue nas nossas andanças pra dizer pra todas as crianças do Brasil que podem continuar sonhando porque estaremos aqui fazendo o possível pra que isso se realize", declarou o fotógrafo.