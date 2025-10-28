Diário do Nordeste
Fotógrafo cearense participa de homenagem a Renato Aragão no 'Criança Esperança'

Samuel Macedo contou a própria história durante o especial desta segunda-feira (27).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:24)
Zoeira
imagem mostra o palco do criança esperança. ao fundo, a plateia. no palco, as apresentadoras ao lado de renato aragão. ao microfone, o cearense samuel macedo.
Legenda: Homenagem contou com participação de diversas pessoas que foram beneficiárias de ações do Criança Esperança.
Foto: Reprodução

O fotógrafo cearense Samuel Macedo, de 40 anos, participou de homenagem a Renato Aragão durante o programa especial da campanha Criança Esperança, na TV Globo, nessa segunda-feira (27).

No palco ao lado de Xuxa, Eliana e Angélica, o eterno Didi recebeu mensagens de agradecimento pela criação da campanha, que em 2025 está completando 40 anos.

imagem mostra o fotógrafo samuel macedo falando ao microfone durante homenagem a renato aragão no criança esperança
Legenda: Samuel Macedo contou a própria história em homenagem a Renato Aragão no Criança Esperança.
Foto: Reprodução.

Morador da Região do Cariri, Samuel contou que, na infância, participou de projeto apoiado pelo Criança Esperança. "Eu sou filho de uma professora e cresci com oportunidade de frequentar um projeto que foi apoiado pelo Criança Esperança. E desde muito cedo tinha o desejo de ir pro mundo. Esse projeto, esse apoio do Criança Esperança me fez sonhar, fortalecer o meu sonho. E hoje, aos 40 anos, da idade do Criança Esperança, eu sobrevivo da minha fotografia, do meu trabalho e dos encontros que a fotografia proporciona", disse Samuel.

O cenário do programa exibiu imagens de fotografias do cearense. Ele contou que foi convidado recentemente pela Unesco para fotografar o livro dos 40 anos do Criança Esperança.

"Eu pude viajar pelo Nordeste e encontrar comigo mesmo", afirmou.

"Renato, eu to aqui pra te agradecer e dizer que você ajudou a transformar a nossa vida e construir um futuro muito melhor pra nós. E dizer que nossa missão segue nas nossas andanças pra dizer pra todas as crianças do Brasil que podem continuar sonhando porque estaremos aqui fazendo o possível pra que isso se realize", declarou o fotógrafo.

