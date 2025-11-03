Famosos lamentam morte de Lô Borges

Diversos famosos se manifestaram após o anúncio da morte do cantor e compositor Lô Borges. O falecimento do artista de 73 anos foi confirmado pela família nesta segunda-feira (3).

Milton Nascimento, parceiro do cantor no "Clube da Esquina", lamentou profundamente a perda e ressaltou a importância do artista em sua vida e em sua carreira.

"Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina. Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos", escreveu Milton em perfil no Instagram.

O ator Amaury Lorenzo, que nesta segunda (3) participou do programa "Encontro com Patrícia Poeta", aproveitou o espaço para homenagear o cantor.

"A música, como arte, tem o poder de transformar as pessoas, né. E quando um deles parte daqui, fica a arte poderosa, né? Então, assim, conforto para a família e para essa obra tão poderosa dele", disse Amaury.

A atriz Sophie Charlotte também expressou sua tristeza pelas redes sociais. Em um story do Instagram, a atriz compartilhou a música "Canção Postal" do artista, acompanhada de um coração partido.

O apresentador do Altas Horas, Serginho Groisman, publicou um post em homenagem ao artista. "Amigo querido Ló Borges deixou a gente [...] menino prodígio da música, do Clube da Esquina, de músicas pra sempre e de uma alma gentil", escreveu.

Também pelo Instagram, o cantor e compositor Flávio Venturini escreveu uma mensagem de pesar e agradecimento pela vida e obra de Lô Borges. "Luto! Lô foi sempre uma grande inspiração para mim! Perder sua presença e a luz de suas canções será uma grande dor, mesmo com a certeza de que elas serão eternas! Querido Lô descanse em paz e obrigado por tudo", disse.

Vocalista da banda Jota Quest, o cantor Rogério Flausino disse que sempre teve Lô Borges como a personificação de uma juventude libertaria e pacifista. "Suas letras, harmonias, o jeito de cantar suave e até aquela imagem clássica do “Tênis Velho”, presente na capa do seu 1º álbum, de 1971, vão ficar pra sempre na memória da gente como símbolos de uma música mineira jovem e original que ganharia o mundo", destacou pelas redes sociais.

Internação por intoxicação

Um dos nomes mais importantes da música brasileira, Lô Borges estava internado desde o dia 17 de outubro, quando deu entrada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por intoxicação de medicamentos e foi submetido a ventilação mecânica.

Inicialmente, segundo informações da própria família, o artista passou mal em casa e foi levado a uma unidade hospitalar. Com a evolução do caso, precisou passar por uma traqueostomia, procedimento cirúrgico que consiste na criação de uma abertura na traqueia, facilitando a entrada de ar diretamente para os pulmões, conforme detalhou a otorrinolaringologista Débora Pazinatto, ao portal Drauzio Varella, do Uol.

Vida e carreira de Lô Borges

Lô Borges, cujo nome de batismo era Salomão Borges Filho, nasceu em Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte, e conheceu Milton Nascimento, vizinho dele na época, aos 10 anos de idade.

A parceria, entretanto, só ocorreria muitos anos depois, rendendo a fundação do Clube da Esquina.

Entre os principais sucessos da carreira, Lô Borges tinha "Um girassol da cor do seu cabelo", "O trem azul" e "Paisagem da Janela".