Milton Nascimento se despede de Lô Borges: 'Deixará um vazio'

Parceiros musicais criaram um dos álbuns mais emblemáticos da MPB, o Clube da Esquina (1972).

(Atualizado às 10:48)
Verso
A equipe do cantor Milton Nascimento publicou texto no Instagram, na manhã desta segunda-feira (3), sobre a amizade do artista com Lô Borges — nome da música que faleceu, aos 73 anos, em Belo Horizonte. Em post, foi relembrado o início da parceria musical entre eles, que deu origem a um dos álbuns mais emblemáticos da MPB: o Clube da Esquina (1972).

“Lô Borges foi — e sempre será — uma das pessoas mais importantes da minha vida e da minha obra. Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina”, disse texto postado pela equipe de Milton Nascimento.

Foi relembrado também o acolhimento que Milton recebeu da família Borges, ainda nos anos 1960, quando chegou a Belo Horizonte.

“Desejamos muito amor e força à família Borges, que me acolheu em minha chegada a Belo Horizonte, e principalmente ao seu filho, Luca. Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos. Descanse em paz, Lô”, completou.

Como Milton e Lô se conheceram?

Sexto filho de uma família de 11 irmãos, Lô Borges nasceu no bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, e se mudou ainda criança para o Centro da cidade, durante uma obra na casa em que vivia.

Aos 10 anos, nas escadas do Edifício Levy, na Avenida Amazonas, ele conheceu o vizinho Milton Nascimento.

"Sentei na escadaria, dei de cara com um carinha tocando violão, era o Bituca. Eu tinha 10 (anos), e ele tinha 20. [...] Fiquei vendo o Bituca tocando violão, e ele assim comigo: 'Você gosta de música, né, menino?'", contou Lô Borges em entrevista ao programa "Conversa com Bial", em 2023.

Equipe de Milton Nascimento publicou diferente imagens do artista ao lado de Lô Borges
