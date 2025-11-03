Milton Nascimento se despede de Lô Borges: 'Deixará um vazio'

A equipe do cantor Milton Nascimento publicou texto no Instagram, na manhã desta segunda-feira (3), sobre a amizade do artista com Lô Borges — nome da música que faleceu, aos 73 anos, em Belo Horizonte. Em post, foi relembrado o início da parceria musical entre eles, que deu origem a um dos álbuns mais emblemáticos da MPB: o Clube da Esquina (1972).

“Lô Borges foi — e sempre será — uma das pessoas mais importantes da minha vida e da minha obra. Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina”, disse texto postado pela equipe de Milton Nascimento.

Foi relembrado também o acolhimento que Milton recebeu da família Borges, ainda nos anos 1960, quando chegou a Belo Horizonte.

“Desejamos muito amor e força à família Borges, que me acolheu em minha chegada a Belo Horizonte, e principalmente ao seu filho, Luca. Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos. Descanse em paz, Lô”, completou.

Como Milton e Lô se conheceram?

Sexto filho de uma família de 11 irmãos, Lô Borges nasceu no bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, e se mudou ainda criança para o Centro da cidade, durante uma obra na casa em que vivia.

Aos 10 anos, nas escadas do Edifício Levy, na Avenida Amazonas, ele conheceu o vizinho Milton Nascimento.

"Sentei na escadaria, dei de cara com um carinha tocando violão, era o Bituca. Eu tinha 10 (anos), e ele tinha 20. [...] Fiquei vendo o Bituca tocando violão, e ele assim comigo: 'Você gosta de música, né, menino?'", contou Lô Borges em entrevista ao programa "Conversa com Bial", em 2023.