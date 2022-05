Após caso de Covid-19 na equipe, Renata Lo Prete é afastada do Jornal da Globo

A jornalista Renata Lo Prete foi afastada do Jornal da Globo por suspeita de Covid-19. Fábio Turci, um de seus substitutos imediatos, foi escalado para ocupar seu lugar. As informações são do portal Notícias da TV.

A âncora havia voltado de férias na última terça (10), mas já não apresentou a edição desta quarta-feira (11), tampouco esteve na redação da emissora em São Paulo.

A decisão foi tomada após o jornalista Caio Maciel, que apresenta as notícias esportivas do telejornal, testar positivo para a doença. Com isso, Renata foi afastada por precaução e deve ficar fora do ar até a semana que vem.

Enquanto isso, Turci continua no jornalístico do fim de noite. Caio Maciel também foi substituído. Em seu lugar, foi escalado Edgar Alencar para apresentar os gols da rodada.

Segundo caso recente

Este é o segundo caso de apresentador da Globo em São Paulo afastado nos últimos dias por casos de Covid-19.

Recentemente, o apresentador Roberto Kovalick e parte da equipe do Hora 1 precisaram ser tirados do ar por conta do teste positivo do ex-correspondente. Todos voltaram dias depois, após estarem recuperados.