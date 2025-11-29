Aniversário de Zoe reúne Sabrina Sato, Duda Nagle e família em SP

Sabrina Sato e Duda Nagle reuniram familiares e amigos nessa sexta-feira (28) para comemorar os 7 anos de Zoe. A celebração aconteceu em um buffet em São Paulo e contou com uma produção grandiosa assinada pela party planner Andrea Guimarães, que escolheu uma temática colorida inspirada no universo da Hello Kitty.

“São duzentos e cinquenta a trezentos convidados… É tudo feito dentro da arte da festa”, detalhou Andrea em entrevista à Quem.

A decoradora contou que a escolha do tema partiu da própria aniversariante. “A Zoe escolheu Hello Kitty desde o começo… Pediu ainda que fosse bem colorida e em tons claros. Sugeri transformar em um parque de diversões e ela amou a ideia”, explicou.

Sabrina chegou animada ao lado do marido, Nicolas Prattes, e brincou sobre a própria pontualidade. “Cheguei cedo hoje. Coloquem na matéria (risos). A Zoe é festeira como a mãe”, disse à publicação.

Já Duda, acompanhado da namorada, Mariane Heller, afirmou que fez questão de incentivar a filha a celebrar. “Esse ano Zoe deu uma oscilada assim: ‘Ah, não sei se eu quero [festa]’. Aí falei: ‘Não, vamos fazer festa, sim’.”

Os convidados puderam perceber o quanto Zoe tem amadurecido. Kika Sato, avó materna, comentou a nova fase da neta. “Ela amadureceu muito… Liga por vídeo todo dia se não vê pessoalmente”, contou, lembrando que o pedido de presente surpreendeu a família: “Ela pediu dinheiro de presente!”.

A avó paterna, Leda Nagle, também marcou presença e falou sobre o carisma da pequena. “Ela é danada, me ensina a brincar, a jogar, me dá ordens”, contou, aos risos. Segundo Leda, Zoe já faz pedidos ousados: “Dessa vez me pediu um boneco todo colorido e espetadinho”.

Apesar da separação em 2023, Sabrina e Duda mantêm uma convivência harmoniosa e posaram juntos com a filha durante a comemoração. A apresentadora ainda brincou sobre a personalidade da aniversariante: “Eu vou ficando cada vez mais sem filtro, então ela que vai ter que tomar cuidado comigo”.