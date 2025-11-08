Altas Horas deste sábado (8) terá Whindersson e Murilo Benício como convidados
Programa ainda recebe outros nomes da dramaturgia e da televisão.
O "Altas Horas" recebe, neste sábado (8), nomes da música, dramaturgia e da televisão. Whindersson Nunes, por exemplo, apresentará o novo projeto musical da carreira, enquanto Murilo Benício fala sobre o vilão Santiago Ferette, novo personagem dele na nova "Três Graças".
Além da música, Whindersson ainda deve contar mais sobre como tem vivenciado o boxe e a última experiência durante a internação em uma clínica psiquiátrica.
Já Murilo deve discutir sobre a profissão de ator, assunto que também terá a participação da atriz Isadora Cruz, confirmada na nova novela das 19h da TV Globo, "Coração Acelerado".
A ex-BBB Thelma Assis também está entre os convidados, comentando sobre o quadro dela no programa "Encontro com Patrícia Poeta" e até sobre momentos marcantes vividos por ela na carreira como médica, outro destaque sobre profissões.
O programa também recebe o grupo "Doce Encontro" no palco, comemorando 23 anos de carreira com sucessos como "Telegrama" e "Tô Te Filmando".
Que horas começa o Altas Horas deste sábado (8)?
O Altas Horas começa a partir das 22h25 (horário de Brasília) deste sábado (8), tanto na TV Globo quanto na Globoplay.