Hospital Unimed Fortaleza zera internações por Covid-19 pela primeira vez na pandemia

Pela primeira desde o início da pandemia, o Hospital Unimed Fortaleza está sem pacientes internados com Covid-19. A marca atingida nesta quarta-feira (8) foi divulgada pelo presidente da cooperativa de saúde, Elias Leite.

Conforme o gestor, o hospital tem apenas duas pessoas internadas com sequelas tardias da doença, mas já curadas da infecção.

Elias comparou o indicador atual com o do pior momento da segunda onda da Covid em Fortaleza: em março, ele citou, a unidade teve 453 pacientes internados com o novo coronavírus em um só dia.

"Depois que tudo isso começou, há quase 1 ano e 6 meses, esse talvez seja o vídeo mais feliz que eu mando para vocês", celebrou, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Internações em queda

Os números em outras unidades do sistema Unimed na Capital ainda não zeraram, mas, de acordo com Elias Leite, "estão cada vez mais baixos".

Hospitais da rede somam nove pessoas internadas com Covid, sendo cinco em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com duas em uso de respiradores.

"Nossa próxima meta é zerar os casos de internamento em Fortaleza no total", projeta o gestor.

O Hospital Unimed Fortaleza teve, no último dia, duas altas, zero internações e óbitos pela doença. Foram atendidos 35 pacientes com suspeita da Covid-19 até a meia-noite dessa terça-feira (7).

Só na unidade já tiveram 4.752 altas acumuladas e 8.254 quando se somam as de hospitais da rede.

Emoção

No vídeo, Elias Leite comentou sobre as atribulações da pandemia e desabafou sobre a emoção em divulgar marcas positivas.

"Alguns dias eu chorei por tristeza, cansaço, frustração, medo de não dar conta. E hoje eu também chorei, mas foi de alegria", conta.

Ele continua agradecendo a toda equipe da Unimed e assinala: "Não sei o que vai acontecer amanhã, mas sei que hoje é um dia pra comemorar".