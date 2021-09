Veja quais locais e datas para quem ainda não tomou vacina contra a Covid-19 em Fortaleza

Principal estratégia sanitária para o fim da pandemia, a vacinação em Fortaleza tenta alcançar o público que ainda não recebeu nenhuma dose contra a Covid-19. No entanto, o acesso ao imunizante para os faltosos deve seguir o atual cronograma da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que organizou a população por faixa etária em dias e locais específicos.

60 anos

A partir desta quinta-feira (9), idosos acima de 60 anos que estão com a primeira dose (D1) pendente, podem procurar o Centro de Eventos e os shoppings Iguatemi e RioMar Kennedy. Estes não precisam de agendamento, mas o cadastro no Saúde Digital é obrigatório. (Veja o passo a passo abaixo).

40 a 59 anos

Para estas idades, os locais de vacinação são os Cucas Jangurussu, Barra do Ceará, Mondubim e José Walter, Sesi Parangaba e RioMar Papicu.

A Pasta também não exige o agendamento prévio, apenas a efetivação do cadastro no Saúde Digital.

30 a 39 anos

O público de 30 a 39 anos que perdeu os agendamentos foi incluído em uma nova repescagem, que ocorrerá em dias úteis nos Cucas, Sesi Parangaba e RioMar Papicu. O cronograma obedece à seguinte ordem:

39 anos: 09/09 (quinta-feira)

38 anos: 10/09 (sexta-feira)

37 anos: 13/09 (segunda-feira)

36 anos: 14/09 (terça-feira)

35 anos: 15/09 (quarta-feira)

34 anos: 16/09 (quinta-feira)

33 anos: 17/09 (sexta-feira)

32 anos: 20/09 (segunda-feira)

31 anos: 21/09 (terça-feira)

30 anos: 22/09 (quarta-feira)

Abaixo de 30 anos

A chamada para a população de 18 a 29 anos continua, por enquanto, sendo feita exclusivamente por agendamento. A confirmação da data, horário e local se dá pelas listas nominais divulgadas pela SMS.

PESSOAS QUE ESTAVAM COM COVID-19

Pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus devem esperar 30 dias após o primeiro dia sintoma para tomar a vacina contra a doença. Após esse período, é possível comparecer a qualquer centro de imunização para ser vacinada.

Para isso, é obrigatório levar o comprovante do agendamento e o teste que prove a contaminação.

A SMS frisa que a contagem desta quarentena começa a partir do primeiro dia de sintoma - e não da data do exame.

QUEM TOMOU OUTRA VACINA

Pessoas que tomaram outras vacinas, como a da gripe, devem esperar 14 dias antes de tomar o imunizante contra a Covid-19. Cumprida essa quarentena, basta comparecer a um ponto de vacinação, levando o comprovante da vacina tomada e do agendamento.

PESSOAS QUE VIAJARAM A TRABALHO

Pessoas que tiverem de realizar viagem corporativa na data agendada da aplicação da primeira dose também podem comparecer aos locais sem agendamento. É necessário levar, também, a declaração da empresa para comprovar a viagem a trabalho.

QUEM PERDEU A DATA POR OUTROS MOTIVOS

Pessoas em qualquer outra situação que não esteja enquadrada nas citadas acima devem esperar a repescagem. A SMS informa que tem feito ações para os faltosos, mas depende de doses remanescentes para isso ocorrer. Portanto, é fundamental que as pessoas acompanhem a data e compareçam no dia e local agendados.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.