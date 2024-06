Polícia resgata duas jiboias e uma cascavel em ações no interior do Ceará

Três cobras, incluindo duas jiboias e uma cascavel, foram resgatadas em ações distintas da Polícia Militar do Ceará (PMCE) nessa terça-feira (25).

As capturas dos animais silvestres ocorreram por meio do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) nos municípios de Guaramiranga, Barbalha e Missão Velha, no interior do Ceará.

A corporação informou que foi acionada para resgatar uma cobra em um condomínio na cidade de Guaramiranga. O réptil foi identificado como uma serpente da espécie crotalus durissus, mais conhecida como cascavel.

Após o resgate no local, o animal foi encaminhado para o Museu de História Natural do Ceará Professor Dias da Rocha, localizado no município de Pacoti, lugar que abriga um projeto de estudo dessa espécie.

Policiais também se mobilizaram em outra ação, dessa vez na zona rural de Barbalha, para a captura de uma jiboia. Conforme a PMCE, a serpente foi resgatada no telhado de uma residência.

Outra jiboia foi capturada pela composição do BPMA na zona rural de Missão Velha. O réptil estava próximo de um imóvel.

Segundo o órgão, os animais foram resgatados de forma segura e passarão por uma avaliação veterinária e, em seguida, serão devolvidos ao seu habitat natural.