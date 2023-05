Polícia resgata jacaré e aranhas mantidas em casa na Zona Sul de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo (SP) resgatou, neste sábado (13), 85 animais silvestres em duas casas, no bairro Moema, na Zona Sul da capital paulista. Dentre eles, havia um jacaré, cobras, aranhas e tartarugas. As informações são do g1.

Na primeira casa, localizada na Avenida Miruna, além do jacaré, foram encontradas 35 tartarugas e seis aranhas. Já na segunda residência, havia 42 tartarugas e duas cobras.

Legenda: Havia seis aranhas no local Foto: Divulgação/ Polícia civil

Um homem foi conduzido à 2ª Delegacia do Meio Ambiente (DPMA), em SP. Após o resgate, os animais foram entregues ao Centro de Manejo de Animais Silvestres (Cemacas).

Legenda: Dezenas de tartarugas também eram mantidas em cativeiro Foto: Divulgação/ Polícia civil

Conforme a legislação, o ato de manter animais silvestre em cativeiro e sem autorização é enquadrado no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, sob multa e pena de seis meses a um ano de detenção.