Pacientes colocam fogo em duas enfermarias do Hospital Mental de Messejana, em Fortaleza

Um incêndio de pequenas proporções atingiu duas enfermarias do Hospital de Saúde Mental de Messejana, em Fortaleza, no fim da tarde deste domingo (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o fogo teria sido colocado por pacientes internos.

Legenda: Camas foram destruídas pelo fogo. Foto: CBMCE

O incêndio foi controlado pelo uso de sete extintores utilizados pelos seguranças de plantão da unidade de saúde. O CBMCE realizou apenas o rescaldo das estruturas.

Apesar do sinistro, só houve danos materiais, de acordo com a corporação, prejudicando seis camas, um ventilador de parede e as lâmpadas das enfermarias.

Legenda: Um ventilador de teto também foi danificado no incidente. Foto: CBMCE

Os bombeiros orientaram à administração do Hospital a necessidade de recarga dos extintores.

O Hospital acolhe pacientes “com quadros psiquiátricos agudos ou com episódios de reagudização de quadros crônicos”. A reportagem solicitou um posicionamento da unidade sobre o caso e aguarda retorno.