Menino de três anos é atropelado e morre enquanto brincava na rua em Ipu, no Interior do Ceará

Um menino de três anos morreu atropelado enquanto brincava na rua no município de Ipu, no Interior do Ceará, nesta quarta-feira (7). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o acidente ocorreu em via pública, quando o motorista de um veículo foi dar marcha à ré e atingiu a criança.

O garoto foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. José Evangelista de Oliveira, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde. O caso se deu nesta manhã, na localidade de Lagoa Velha.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada à ocorrência e colheu os primeiros levantamentos. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investigará o caso, por meio da Delegacia Municipal de Ipu investigará o caso.