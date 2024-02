Com bebês prematuros, banco de leite materno do César Cals precisa de doações; saiba como ajudar

Os Bancos de Leite Humano (BLH) da rede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) estão com armazenamento abaixo do adequado. Para se ter uma dimensão, a unidade referência, o Hospital Geral Dr. César Cals, está com estoque abaixo de 20%. Por isso, profissionais da saúde realizam campanha de doação durante o Carnaval, mas com funcionamento ininterrupto, para continuar o atendimento de bebês, especialmente, os nascidos prematuros.

Esse cenário é comum entre as festas de fim de ano e o período carnavalesco, quando as doações tendem a diminuir. O César Cals informou à reportagem que atua com estoque de 21 litros de leite para, aproximadamente, 7 dias – quando o ideal é 310 litros para o mês. Isso corresponde a menos de 20% da capacidade.

Em entrevista ao programa Conexão Verdinha, da rádio Verdinha FM, a pediatra e coordenadora do banco de leite do César Cals, Rejane Santana, frisou a relevância da doação de leite por mulheres saudáveis que estão amamentando.

"Somos o Hospital que tem mais prematuros no Estado, somos referência e, nesse período, precisamos do leite humano para ajudar os bebês a se desenvolver. Muitas vezes a mãe mora no interior, o bebê passa meses aqui e a gente precisa de doadoras", contextualizou.

Rejane explicou que o processo para doar leite materno é simples e acompanhado por profissionais da saúde que avaliam a doadora e ensinam as técnicas adequadas para a ordenha.

"Qualquer mãe que esteja amamentando, o pouco que sobra, pode ir juntando e guardando no próprio congelador. É só ligar para o nosso banco de leite que tem uma equipe especializada que vai buscar o leite da mãe", completou a coordenadora.

Após um cadastro, a mulher recebe atendimento e pode indicar a retirada do leite no momento mais adequado para ela. Essa atividade pode ser mediada por telefone ou WhatsApp (confira os contatos no fim deste material).

Esse gesto pode representar a recuperação e o desenvolvimento adequado, principalmente, dos bebês que nascem antes do tempo previsto e ficam em estado mais vulnerável de saúde.

"Se o bebê toma leite humano ele dá passos a frente para evitar complicações graves, então temos de cuidar desses prematuros, e o leite humano é solidariedade", concluiu.

No Hospital César Cals, inclusive, foi criado um novo espaço para atendimento às mães, no setor ambulatorial, no fim do último mês. A sala funciona, nesse período inicial, às segundas e sextas-feiras pela manhã.

“Orientaremos sobre amamentação e aleitamento materno, com ordenha mamária e entrega de frascos para a coleta do leite em domicílio. Nos demais dias, pela manhã, a equipe do banco de leite irá fornecer orientações para a doação, com entrega de materiais informativos e frascos”, explicou a enfermeira Cristina Rabelo.

COMO RETIRAR O LEITE MATERNO MANUALMENTE

Escolher um local limpo, confortável e tranquilo. Massagear as mamas com as pontas dos dedos, fazendo movimentos circulares no sentido da parte escura (aréola) para o corpo. Segurar a mama com a mão em formato de "C". Firmar os dedos e empurrar para trás, em direção ao corpo. Apertar o polegar contra os outros dedos até sair leite. Desprezar os primeiros jatos de leite ou gotas. Posicionar o frasco debaixo da aréola e iniciar a retirada do leite da mama. Retirar o leite até que a mama esvazie e fique mais maleável. Fechar bem o frasco com a tampa. Colocar um rótulo com o nome, a data e a hora da retirada.

O frasco pode ser preenchido até dois dedos da sua borda. Também é possível usar o mesmo frasco para coletas diferentes. Para isso, deve-se colocar o leite materno em um copo de vidro devidamente esterilizado e, depois, basta adicionar ao frasco de leite materno que já está congelado.

COMO ARMAZENAR E TRANSPORTAR O LEITE MATERNO

Após a retirada do leite materno, colocar o frasco no freezer ou congelador. O leite materno deve ser transportado a um Banco de Leite Humano antes do vencimento (até 15 dias após a primeira coleta).

Fonte: Ministério da Saúde (MS)

Saiba onde doar leite humano

Hospital Geral Dr. César Cals

Avenida Imperador, 545, Centro - Fortaleza/CE

0800 286 5678 / (85) 3101-7821 / (85) 9 9421-9941 (WhatsApp)

Hospital Geral de Fortaleza

Rua Ávila Goulart, 900, Papicu - Fortaleza/CE

(85) 3101-3335

Hospital Infantil Albert Sabin

Rua Tertualino Sala, 544, Vila União - Fortaleza/CE

0800 280 4169 / (85) 3101-4189

Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar

Rua Princesa Isabel, 1526, Centro - Fortaleza/CE

(85) 3101-7713

Hospital Regional Norte

Avenida Jonh Sanford, 1505, Dr. José Euclides Ferreira - Sobral/CE

(88) 3677-9467 / (88) 9 8883-4079 (WhatsApp)