PMs salvam recém-nascida engasgada com leite materno no Jangurussu, em Fortaleza

Policiais militares salvaram uma recém-nascida, de apenas uma semana de idade, após ela se engasgar com leite materno. O caso aconteceu no bairro Jangurussu, em Fortaleza, na noite da última sexta-feira (29).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a equipe do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da Polícia Militar foi acionada pelo pai da criança, que a levou até a sede do órgão.

A bebê foi socorrida, inicialmente, por meio da manobra de Heimlich, que conseguiu desobstruir as vias respiratórias. Depois, os policiais a levaram junto à família até uma unidade de saúde para ser avaliada por equipe médica. Hoje, ela passa bem.

Veja também

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich, desenvolvida pelo médico Henry Heimlich, é uma técnica utilizada para desobstruir as vias respiratórias de uma pessoa engasgada. O Corpo de Bombeiros do Ceará indica que seja aplicada da seguinte forma, em crianças com mais de um ano:

Fique atrás da criança e incline-a ligeiramente para frente; Posicione-se com os pés ligeiramente afastados para obter estabilidade; Coloque um punho fechado com o polegar virado para dentro, logo acima do umbigo da criança; Segure o punho com a outra mão; Faça uma pressão rápida e firme para dentro e para cima, em direção ao diafragma da criança; Repita essa pressão abdominal em forma de “J” cerca de 5 vezes, verificando se houve a obstrução a cada tentativa.

Se a criança perder a consciência, é preciso iniciar a Reanimação Cardiopulmonar o mais rápido possível e acionar os serviços de emergência. Além disso, os bombeiros ensinam que, se a pessoa estiver apenas tossindo ou respirando normalmente, é aconselhável encorajá-la a tossir e não realizar a manobra.