Homem prende perna em máquina agrícola durante corte de capim em Jaguaruana, Interior do Ceará

Um homem de 41 anos ficou com a perna presa em uma máquina agrícola nesta quarta-feira (26) em Jaguaruana, no interior do Ceará. A vítima estava trabalhando em uma fazenda e teve de ser levada de helicóptero a um hospital de Fortaleza.

Segundo informações preliminares da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem estava processando capim em uma forrageira acoplada a um trator, quando sua perna foi prensada.

O resgate contou com equipes da Coordenadoria de Operações Aéreas (Ciopaer), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). A Força Tática (FT) da PMCE também auxiliou no resgate.

A vítima foi estabilizada e transportada na aeronave Fênix 9 da Ciopaer. O deslocamento à Capital cearense demorou cerca de 45 minutos.

