Caminhonete com turistas se choca com VLT no Jacarecanga, em Fortaleza

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um VLT aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (26), na Rua Filomeno Gomes, no bairro Jacarecanga, em trecho que cruza com a Linha Oeste de Fortaleza.

Conforme apuração do Sistema Verdes Mares, o carro transportava uma família de turistas de Palmas, no Tocantins, incluindo duas crianças, de 2 e 5 anos, uma mulher grávida, uma babá e o motorista. Eles vieram ao Ceará para visitar os parentes durante as férias e estavam em Fortaleza há dois dias. Apesar da gravidade do acidente e dos diversos danos aos veículos, ninguém ficou ferido.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, o Metrofor informou que abalroamento ocorreu por volta de 13h, devido à "invasão da via férrea pelo carro, desrespeitando as sinalizações no local e a visível aproximação do VLT", afirmou.

Ainda segundo a empresa, o acidente gerou paralisação momentânea em um trecho da via férrea, mas os serviços foram normalizados durante a tarde.

Legenda: Por conta do acidente, a linha Oeste do VLT, que leva passageiros do Centro até Caucaia, precisou ser interrompida Foto: Kilvia Muniz

Conforme Aline Rocha, grávida que estava no veículo, ninguém precisou de atendimento médico, mas ela irá ao hospital para fazer exames por precaução. Segundo a comerciante, de 31 anos, as crianças ficaram muito assustadas com o acidente, mas estão bem.

Legenda: Familiares dos turistas deram assistência às vítimas, tirando do carro pertences pessoais dos passageiros Foto: Kilvia Muniz

Motorista não prestou atenção ao sinal sonoro

O motorista afirmou que não prestou atenção ao sinal sonoro que foi ativado pelo VLT. As cancelas estavam baixas, mas ele olhou apenas para a direita e não viu que o metrô estava vindo à esquerda e passou direto, causando o acidente.

Legenda: O motorista afirmou que não prestou atenção ao sinal sonoro ativado pelo VLT Foto: Kilvia Muniz

O VLT se chocou com o carro e o arrastou por cerca de 50 metros. Barras que ficam ao lado dos trilhos também foram derrubadas. O metrô já foi levado até Caucaia para passar por reparos.

Legenda: Barras que ficam ao lado dos trilhos também foram derrubadas Foto: Kilvia Muniz

Familiares dos turistas deram assistência às vítimas e tiraram do carro pertences pessoais dos passageiros.

Ainda em nota, o Metrofor lamentou o ocorrido e reforçou a necessidade de atenção dos motoristas ao atravessar via férrea.

"O Metrofor lamenta que a imprudência no trânsito continue colocando a vida das pessoas em risco e trazendo prejuízo para os serviços de transporte público. [...] De acordo com o artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que define como "infração gravíssima" - passível de multa e perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação -, o ato de "transpor via férrea" sem antes parar o veículo", informou.

