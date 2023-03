Com temperaturas a quase 40ºC, veja as 10 cidades mais quentes do Ceará em fevereiro

Os municípios cearenses começam a ser banhados em fevereiro, início da quadra chuvosa, mas não há refresco nem nessa época do ano em regiões do Sertão Central, dos Inhamuns e Norte, por exemplo, onde a temperatura beira os 40ºC. Jaguaribe, inclusive, aparece entre as cidades mais quentes do País.

A cidade teve a maior média de temperatura do mês no Estado com 36,3ºC, mas chegou a 39,2ºC no dia 13 de fevereiro. Morada Nova (35,2ºC), no Vale do Jaguaribe, e Quixadá (34,3ºC) aparecem na sequência dessa lista quente.

Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), analisados pelo Diário do Nordeste.

As 10 cidades mais quentes

Jaguaribe: 36,26ºC

Morada Nova: 35,2ºC

Quixadá: 34,3ºC

Quixeramobim : 34,2ºC

Crateús: 34ºC

Tauá: 33,05ºC

Sobral: 32,7ºC

Iguatu: 32,15ºC

Itapipoca: 31,4ºC

Tianguá: 28ºC

Algumas características dos municípios cearenses explicam esse calor todo. Em comum, o clima semiárido, que tende a registrar temperaturas mais altas. Além disso, apesar das chuvas, esse período é, na verdade, do verão.

"Se confunde muito aqui no Ceará o inverno com a chuva, mas não tem nada a ver. O que demarca o inverno são as temperaturas mais baixas, que no Brasil acontecem a partir de junho", explica o geógrafo Alexandre Queiroz.

Alexandre Queiroz Geógrafo O verão é marcado por temperaturas mais elevadas, períodos de iluminação maior, e estamos no semiárido. No litoral, temos a brisa marinha, com nebulosidade, e isso acaba amenizando as temperaturas

O especialista, professor na Universidade Federal do Ceará e colunista do Diário do Nordeste, acrescenta a característica das regiões que são cortadas por morros isolados.

Legenda: Estrada para Morada Nova, uma das cidades mais quentes do Estado Foto: José Leomar

“Todos estão incrustados, de alguma maneira, na chamada 'depressão sertaneja' e isso implica características climáticas que, durante o dia, tem temperaturas mais elevadas”, acrescenta.

Já outras cidades são beneficiadas pela altitude e ganham em conforto térmico. Tianguá, por exemplo, não fosse essa característica, poderia estar mais alto no ranking.

"Tianguá é a menor de todas, porque tem uma questão altimétrica, está localizada na Serra Grande, na Ibiapaba. Quanto mais alto, mesmo em regiões semiáridas, tem temperatura mais amenas, como o que acontece em Guaramiranga", analisa Alexandre.

Calor de sobra

Alexandre pondera que esses registros podem ser influenciados pela localização dos postos de coleta. "Se for estiver na zona rural, mas numa área mais vegetada, a tendência da temperatura é ser inferior", explica.

Não é possível especificar qual o impacto das mudanças climáticas sobre a temperatura das cidades devido aos registros históricos e a complexidade da análise. Mas alguns movimentos são fáceis de perceber.

Legenda: Quixadá é marcada pelas altas temperaturas Foto: Agência Diário

O especialista cita o crescimento da população e a forma de ocupar os espaços como relevantes para o aumento da temperatura.

“Um dos fatores que a gente percebe, mesmo nas cidades menores, são tecidos urbanos mais densos. Aumenta a taxa de ocupação do solo, de impermeabilização, de construções e isso tende a gerar menos áreas verdes”, destaca.

