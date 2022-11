Cidade cearense registra a mais alta temperatura do Nordeste pelo quarto dia consecutivo

Pelo quarto dia consecutivo a cidade de Jaguaribe registra a mais alta temperatura do Nordeste, região que abrange 1.793 municípios. Conforme levantamento realizado pelo Diário do Nordeste, com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde 20 de novembro o município do Sertão cearense lidera o ranking. Neste intervalo, a máxima foi registrada nesta terça-feira, com 37,8º Celsius.

No dia 20, os termômetros marcaram 36,8ºC. Um dia após, subiu para 37,5ºC. Na sequência, mais uma elevação, chegando a 37,8ºC na terça-feira e, na quarta, dia 23 de novembro, os termômetros marcaram 37,3ºC. A sensação térmica nestes dias ultrapassou a marca dos 40ºC.

Quando há dias prologados com altas temperaturas os danos à saúde se potencializam. Sensação de cansaço, fadiga e indisposição estão entre os efeitos mais comuns sentidos, conforme destacam especialistas.

O médico Fernando Guanabara acrescenta que, neste cenário, aumenta a chance de "constipação, mais prisão de ventre e até mesmo mais fome".

Fernando Guanabara Médico É normal que durante o dia tenha uma perda determinada quantidade de água no corpo, então a importância de repor. Caso contrário, essa desidratação pode ser associada a um déficit cognitivo, à atenção, memória.

Nestes casos, onde os termômetros se aproximam da casa dos 40 graus Celsius, a orientação é aumentar a ingestão de líquidos. "Hoje a gente tem uma média de quanto de água precisa tomar por dia, por exemplo: pessoa com 60 quilos, 2 litros. Pessoa com 90 quilos uma média de 3 litros, por dia".

Ingerir alimentos que tenham alta concentração de água, como as frutas, com destaque para melancia por exemplo, também é recomendado, além de proteger-se do sol com óculos, boné e sombreiros. Usar protetor solar ao longo de todo o dia e evitar atividades físicas ou esforços acentuados nos horários entre 10h às 15h fecham a lista das recomendações.

Recorrente

A onda de calor em Jaguaribe nesta reta final de novembro não é um fato isolado. O município já figurou neste mês entre as 10 mais quentes do País e, em outubro deste ano, esteve por 21 dias também entre as dez mais quentes do Brasil.

Em setembro, roteiro parecido. A cidade também registrou temperaturas escaldantes, cuja média máxima superou os 37 graus Celsius.

